資金買歐奢侈品股押注華復甦

內地消費信心疲弱等的論調不絕於耳，但集合10家頂級品牌、據統計26%盈利來自中國的「Stoxx歐洲奢侈品10指數」（Stoxx Europe Luxury 10）周五續漲最多1.3%，以盤中高位計算今年迄今已累漲13.35%，遠遠跑贏歐洲股市。分析指，現象反映資金覺得中國消費有望回暖，但又不想「瞓身」，亦即是說︰炒中國經濟復甦不必押注中資股。

上述指數的成分股除法拉利外，清一色以銷售衣履和飾物馳名，如LVMH、愛瑪仕、Gucci母企開雲集團、Ray-Ban母企EssilorLuxottica、江詩丹頓母企歷峰集團。

風險較分散 更勝中資股 瑞士隆奧投資管理宏觀研究主管Florian Ielpo直言，要捕捉中國經濟復甦，買歐洲股票也可以，尤其是不想被中國經濟結構性難題拖累的話。他指，大部分板塊都能受惠中國經濟周期改善，現價卻尚未反映出來，除了奢侈品，醫療保健、汽車及工業股亦可以。

法巴早前亦把歐洲奢侈品板塊的投資評級提升至「增持」，謂「這是投資中國較好的辦法」，其收入既來自中國，亦受惠美國等其他地區的增長，「因此一旦中國經濟轉壞，也不用蒙受太大損失。」普徠仕經濟學家Tomasz Wieladek亦直截了當地說，押注歐股風險較為分散，好過直接買中資股。

另外，擁有金莎和Kinder朱古力等品牌的費列羅集團（Ferrero Group）延至日前公布，截至去年8月底止財政年度的收入增長20.7%至170億歐元（約1,431.6億港元），強調增長既來自併購，原有業務亦有推動。