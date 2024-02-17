日央行傳數月內結束負利率政策

日本股市屢創新高，在財富效應之下，令利率正常化的呼聲再度響起。外媒引述熟悉日本央行思路的消息人士稱，儘管日本經濟陷入衰退，但日本央行仍有望在未來幾個月內結束負利率政策。惟目前日本國內需求疲弱，日本央行在實際行動前，需要等待更多有關薪酬增長的信號。

日前公布的數據顯示，日本在去年下半年陷入衰退，以美元計價，經濟總量被德國追過，失卻第3大經濟體的地位。縱然如此，消息指，日本央行更看重今年俗稱「春鬥」的勞資雙方年度薪酬談判，認為這更具前瞻性。因為一旦工資顯著上升，日本家庭將可擺脫數十年來不慍不火的消費狀況。

日央行行長植田和男昨日表示，隨着就業市場收緊推動薪資上漲，以及過去進口成本激增的影響消退，日本經通脹調整後的實際薪資可能會轉為正數。

同時，日央行對2025財年的通脹率預測目前為1.8%，預計薪資漲幅將略高於這一水平。他說，根據目前走勢，即使加息，日本貨幣政策亦可能保持寬鬆。

日股周漲4% 獲薦買 日圓兌每美元昨日挫約0.19%，報150.19日圓；每百日圓兌港元報5.203。日本股市連升兩日，日經平均指數昨日收報38,487點，升329點或0.86%。日股本周累漲4.31%，連升3周。

瑞士寶盛集團（Julius Baer）在研究報告內給予日股的投資評級為「增持」，指出日股短期內似乎處於超買狀態，可是其近期走勢可能會模仿標準普爾500指數向上升。然而，多項變數仍然存在，例如企業改革、外國投資者減持、地緣政治，以及是否有足夠的市場深度被視為「中國替代品」等，都影響日股變動。

日經指數升勢持續