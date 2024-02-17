近五千億MLF料周日續期 利率維持不變

中國金融機構的存款準備金率下調僅兩周，市場估計人民銀行在農曆新年假期結束後首日，將稍為暫停進一步放寬銀行體系流動性的操作，意味原定本周四到期的4,990億元（人民幣‧下同）的中期借貸便利（MLF）或延至明日續期，惟大規模超額續做的可能性不大，同時一年期MLF利率或維持在2.5厘不變。

儘管上月人行意外維持MLF利率不變，一度令市場大失所望，但之後人行突擊式宣布全面降準，且調降幅度超出預期，已成為提振市場情緒的多項舉措之一。不過，若MLF連續6個月不降息，風險同樣不容忽視，尤其是內銀放貸意欲受壓、企業借錢需求疲軟、房地產市場更趨動盪和資本外流等，均有機會導致市場情緒惡化。

分析：降息利淡人幣 有外媒向逾30位分析員進行調查，發現約71%估人行會平價續做，但有近三成仍相信內地會減息續做，以對沖現時股市風險。即使一年期MLF在2月份獲得增量續做，受訪者估計規模只會在500億至1,000億元左右。

渣打銀行此前維持首季人行將下調MLF利率0.1個百分點的預測不變，並重申今年內地貨幣政策穩中有鬆，將更多體現在貨幣及信貸增長提速方面，而不在降息幅度上。分析提醒，對於降低貸款利率而言，其影響可能有限，但對人民幣的負面影響較大。2月至今，人民幣匯率走勢下行，昨日離岸價曾低見7.2229兌每美元，有見及此，人行未必倉卒降息。