滙控傳加強恒生風險管理應對內房壞帳
具體而言，滙控討論亞太區企業銀行、零售銀行、財富管理及私人銀行之風險管理時，會更多讓恒生銀行的高層參與。據報滙控加強恒生的風險管理，亦有助雙方共享關鍵亞洲地區的監管及市場發展等資訊，尤其是對恒生有影響者。
恒生去年中不良貸率2.85%
滙豐發言人表示，該行深明風險管理文化對企業的重要性，積極的風險管理有助集團實踐業務策略，讓業務穩健地發展，還說集團的成員都可受惠於集團的優勢。恒生則表示，不評論市場揣測，但稱一直貫徹強健的風險管理文化，並有堅實的風險管理機制以確保營運穩健。
截至去年6月底，恒生不良貸款率2.85%，按半年升29點子，因上半年貸款結餘總額減少，以及有被調低評級的新增不良貸款。該行於去年中的內房敞口為409億元，按半年減21%或110億元。恒生中期業績公告提到，由於內地商業房地產行業尚待復甦，集團繼續積極降低相關貸款組合的風險。
弘陽遭提清盤 涉資17億起
另外，弘陽地產(01996)公布，紐約梅隆銀行倫敦分行入稟香港高等法院，呈請公司清盤，涉財務義務金額不少於2.285億美元（約17.82億港元），即由弘陽發行於去年到期的兩億美元、9.5厘有擔保票據項下的付款金額。該企正尋求法律意見，又稱其與持有大量優先票據的若干持有人保持溝通，重申基於各方一致意見的重組乃為所有持份者保存價值的最佳方法。
至於龍光集團(03380)昨午公布，開曼群島大法院及香港高等法院已分別頒令撤銷清盤呈請。清盤風險暫時解除，刺激龍光的股價昨日升一成，收報0.62元。
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