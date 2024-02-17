滙控傳加強恒生風險管理應對內房壞帳

具體而言，滙控討論亞太區企業銀行、零售銀行、財富管理及私人銀行之風險管理時，會更多讓恒生銀行的高層參與。據報滙控加強恒生的風險管理，亦有助雙方共享關鍵亞洲地區的監管及市場發展等資訊，尤其是對恒生有影響者。

恒生去年中不良貸率2.85% 滙豐發言人表示，該行深明風險管理文化對企業的重要性，積極的風險管理有助集團實踐業務策略，讓業務穩健地發展，還說集團的成員都可受惠於集團的優勢。恒生則表示，不評論市場揣測，但稱一直貫徹強健的風險管理文化，並有堅實的風險管理機制以確保營運穩健。

截至去年6月底，恒生不良貸款率2.85%，按半年升29點子，因上半年貸款結餘總額減少，以及有被調低評級的新增不良貸款。該行於去年中的內房敞口為409億元，按半年減21%或110億元。恒生中期業績公告提到，由於內地商業房地產行業尚待復甦，集團繼續積極降低相關貸款組合的風險。