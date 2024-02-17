中國美債持倉明增實降

去年底升4%至8163億美元 不及債價漲半成 市場憧憬美國聯儲局今年很大機會減息，去年底掉頭湧入美國國債博「財息兼收」，推高債價，中國持有美債的金額亦隨之回升，去年底達8,163.02億美元，按月增343.37億美元。坊間一般視之為「中國增持美債」，但從交易資金流來看，實情卻應該是已連續兩個月淨賣出美債，去年12月淨沽售26.46億美元，事關美國10年期國債孳息率同月下跌0.49厘（債價相應上升），相信美國債息變化才是中國、日本等各大主要經濟體的美債持倉金額同步增加的原因。

根據美國財政部國際資本（TIC）報告，去年12月，包括中國、日本等最大的美國「債主」在內，幾乎所有國家的美債持倉金額均上升，惟要留意的是，由TIC報告的持倉金額是以債券的市場交易價格記錄，即包含債價的變化。

美長債息同期跌0.49厘 事實上，TIC報告中有詳細地列出交易資金流數據，列明「美國投資者向中國淨賣出」多少美國國債、美國企業債、美股等。該數值也可視為中國淨買入（或者賣出）了多少美元資產。不過，該資金流數據的統計亦有一定缺點，包括沒有計算短期美債，而且也沒有統計美國以外的國家之間的美元資產交易，比如中國向日本買入美債，就不會反映在該數據之內。

回到文首，中國於去年12月的美債持倉金額，相當於按月增長約4.39%；而美國財政部數據顯示，同期美國10年期債息下跌了0.49厘，即相當於10年期美債的價格上升了約5%。雖然無法得悉中國持有的美債年期具體分布，但假如中國真的在增持美債，按常理推斷，其持倉升幅應該顯著高於10年期美債的債價升幅。

相同的邏輯也可以用於TIC報告中關於美股持倉的部分。中國於2023全年淨賣出了197.23億美元的美國股票，沽售規模創下歷史新高，這消息也被各大傳媒報道。然而，多數報道也未有提及中國持有的美股持倉，於去年不跌反升，增長10.79%或309.32億美元，達到3,180.26億美元。這背後原因自然是因為美股的價格上漲，即使中國不斷減持，倉位也仍然在增值。

雖然數十年來不斷有美元崩潰論的支持者譁眾取寵，但美元霸權卻未受動搖，這一點從美債、美股等美元資產的受歡迎程度可見一斑。聯儲局理事沃勒出席活動時也直言，美元地位下滑的說法站不住腳，又指與美元掛鈎的穩定幣等數碼資產使用量愈來愈多，提高了美元的國際形象。

花旗估特朗普當選美元升 展望後市，由於聯儲局減息的時間點可能會推後，美元匯價可能會持續強勢一段時間。花旗亦發表預測，稱如果美國前總統特朗普及其所屬的共和黨在11月的大選中勝出，美元將大升5%。此外，共和黨大獲全勝也可能會令債市遭到拋售，因為這樣很可能會導致新的減稅政策、刺激政策及向中國等競爭對手加徵進口關稅。

中國持有美債金額