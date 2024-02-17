代理促全面撤辣刺激樓市

他指出，市場上很多負面信號經已出現，例如負資產數目正在上升，樓宇庫存正在堆積，樓市成交量減少，樓價跌、股市亦跌，打擊人們信心，撤辣可刺激樓市活動，撤辣是香港人的意願。

美聯熊市策略保本保命 因應市況差，美聯已關閉140間分行，流失了1,700多人。他表示，集團重新定位，採取熊市策略，目標是保本和保命，分行規模會配合市況而調整。如果經濟持續向下，集團可能會再度收縮營運規模。相反經濟好轉，再配合商舖租金適宜的話，集團會繼續投資和招聘。

對於短期樓市，他認為經過這幾年的調整，相信樓市會變得平穩一點。他揚言香港最壞的時刻已經過去，相信短時間內會有「小小陽春」出現，樓市成交會多一點，全年住宅成交會超越去年的5萬宗。至於其他利好樓市因素，則包括今年減息和香港移民政策吸引專才來港等。

黃建業女兒、副主席黃靜怡亦認為，雖然目前樓宇成交少，但公司的網站瀏覽量和查詢量上升，顯示市民對搵樓意欲有增無減。公司亦在期間投資推出人工智能（AI）樓宇報價服務，冀龍年樓市會有新景象。