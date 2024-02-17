恒指成分股不變 聯通納入國指

中升僅一年被剔走 值得留意的是，中升2022年12月才被納入國指，成為國指成分股僅約一年便被換出；而聯通自2021年6月被踢出國指，相隔不足3年重返國指成分股，權重0.52%。

截至1月底，追蹤國指及科指的被動資金規模分別達55.4億美元及152.1億美元。按此計算，聯通將錄2.24億元資金追入，中升則有7,778.16萬元資金流出。至於科技指數新貴同程旅行權重1.24%，料有14.71億元流入，萬國數據流走1.54億元資金。

港股全周彈593點 回看昨日港股整體表現，延續龍年開局升勢，全周只得3個交易日，升足3日，恒指累彈593點或3.77%，連升兩個星期。假期氣氛亦漸消退，交投重現活力，全日成交按日大增50.28%至706.78億元。港股通繼續暫停，將於下周一隨A股復市而復常。

恒指昨高開62點後，曾輕微倒跌7點，但不久已重拾升勢，最多揚449點，一度逼近16,400點，收市仍升395點，報16,339點。國企指數收報5,558點，漲147點或2.73%；科技指數收報3,342點，升119點或3.71%。