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恒指成分股不變 聯通納入國指

港股昨日報捷，成交額更按日增50%。（中新社圖片） 港股昨日報捷，成交額更按日增50%。（中新社圖片）
港股昨日報捷，成交額更按日增50%。（中新社圖片）
恒生指數公司季檢出爐！恒生指數無變動，成分股數目維持82隻；國企指數則一進一出，納入中國聯通(00762)，剔除中升控股(00881)，數目維持50隻；科技指數則納入同程旅行(00780)，換走萬國數據(09698)，所有變動將於3月4日起生效。追蹤指數的被動基金於3月1日尾市時段「換倉」，以減少追蹤誤差。
中升僅一年被剔走
值得留意的是，中升2022年12月才被納入國指，成為國指成分股僅約一年便被換出；而聯通自2021年6月被踢出國指，相隔不足3年重返國指成分股，權重0.52%。
截至1月底，追蹤國指及科指的被動資金規模分別達55.4億美元及152.1億美元。按此計算，聯通將錄2.24億元資金追入，中升則有7,778.16萬元資金流出。至於科技指數新貴同程旅行權重1.24%，料有14.71億元流入，萬國數據流走1.54億元資金。
此外，恒指重磅股滙豐控股(00005)及阿里巴巴(09988)權重下調至上限8%。截至1月底，追蹤恒指的被動資金規模達193.9億美元，料分別觸發13.91億元及4.99億元資金流出；騰訊控股(00700)權重增加0.06個百分點至8%，估計有約9,075萬元資金流入。
至於有資格獲納入港股通的恒生綜合指數，加入世茂集團(00813)、旭輝控股(00884)、恒大物業(06666)、藥明合聯(02268)、極兔速遞(01519)等25隻股份，剔出國美零售(00493)、世茂服務(00873)、香港科技探索(01137)等29隻股份，成分股數目由518隻減至514隻。
港股全周彈593點
回看昨日港股整體表現，延續龍年開局升勢，全周只得3個交易日，升足3日，恒指累彈593點或3.77%，連升兩個星期。假期氣氛亦漸消退，交投重現活力，全日成交按日大增50.28%至706.78億元。港股通繼續暫停，將於下周一隨A股復市而復常。
恒指昨高開62點後，曾輕微倒跌7點，但不久已重拾升勢，最多揚449點，一度逼近16,400點，收市仍升395點，報16,339點。國企指數收報5,558點，漲147點或2.73%；科技指數收報3,342點，升119點或3.71%。
政府委任議員陳健波及數碼港行政總裁任景信，接替史美倫及洪丕正出任香港交易所(00388)董事，並再度委任周胡慕芳為該所董事，今年股東周年大會完結起生效，至2026年股東周年大會完結。
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