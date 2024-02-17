OpenAI推文字轉化影片生成器

大型科企的人工智能（AI）競賽如火如荼。ChatGPT的開發商OpenAI發布AI影片生成器「Sora」，號稱能以文字為基礎生成最長一分鐘的影片，就算多個角色、特定動作、仔細刻畫主角和背景都難不到它，又懂得把用戶指令轉化為現實世界應有的模樣。

Sora暫向一部分創作人開放，期待得到反饋去改良背後的AI模型，況且它仍有不足之處，如片中人咬了一口曲奇，那曲奇之後仍完整。

Apple開發新編碼近尾聲 外界關注程式會被用來流傳虛假資訊。OpenAI強調，正開發工具去偵測Sora生成的影片有沒有誤導內容，既有功能亦可從用戶輸入的文字排斥違反使用政策的暴力、色情等語句。

OpenAI獲微軟重金投資，亦為微軟帶來可觀利益，助其取代蘋果公司（Apple Inc.）成為全球市值最大上市公司。

然而，Apple開發AI也相當肉緊，新一代XCode據報即將完成，軟件工程師輸入一些編碼，AI就能把後續的自動生成出來，跟微軟的GitHub Copilot對撼。

消息又指，Apple同時探索運用AI生成測試應用程式（App）的編碼，主理軟件工程的副總裁Craig Federighi已督促團隊在今年的iOS更新盡量加入AI新功能。