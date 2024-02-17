美生產物價升溫 道指低開189

繼日前公布的消費通脹數據超出預期後，最新的生產物價數據同樣意外地高企，而消費信心則略遜預期。有聯儲局官員表示，目前仍不急於減息，美股周五早段全線下跌，道指曾跌189點，報38,583點；標指跌30點，報4,999點；納指跌154點，報15,752點。

消費信心略遜 新屋動工急挫 數據方面，美國1月生產物價指數（PPI）按年升0.9%，高過市場預期；撇除能源及食品後的核心PPI則按年升2%，同樣反映通脹壓力有反彈迹象。另外，2月密歇根大學消費信心指數報79.6，低過市場預期的80。至於房地產數據方面，1月新屋動工按月大跌14.8%，至以年率計133.1萬間；同月的建築批核亦意外下跌1.5%，至以年率計147萬間。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，按照目前的經濟數據、聯儲局的調查結果等各項證據都表明，現時對抗通脹的戰爭仍未勝利，能否讓通脹穩步回落至2%的目標仍是未知之數，對此他亦沒有把握。他的言論意味着聯儲局繼續試圖推遲市場對減息時間點的預測，現時多數主流分析預計當局將於今年6月首度減息。

DoorDash料訂單增長放緩 企業消息方面，美國外賣配送平台DoorDash上季收入按年升26.77%至23.03億美元，虧損按年縮窄75.93%至1.54億美元；市場訂單總額（GOV）按年增長22.1%至176.39億美元，而去年底止月活躍用戶亦達到3,700萬的新高。

然而展望本季，該公司預測GOV介乎185億至189億美元，以中位數計相當於按年升17.5%，意味增長幅度將進一步放緩，拖累股價早段曾跌12%。

電視「機頂盒」公司Roku上季收入按年升13.53%至9.84億美元；虧損按年收窄66.99%至7,829.1萬美元。然而，該公司去年每戶平均收入下跌4%，並且預計本季收入為8.5億美元，即相當於按季倒退，其管理層對前景的評論亦被指「保守」，股價曾挫21.53%。