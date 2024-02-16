全球景氣無以繼 提防金融黑天鵝

今年才過了一個半月，全球已有多個大型經濟體出現經濟衰退的迹象，反映疫後的復甦故事已完，而近年持續加息對經濟活動的影響亦開始逐步浮現。偏偏全球第二大經濟體的中國，經濟增長動力仍未恢復，國際資金並無太多好去處，結果就是繼續炒美股、日股，以及部分受惠全球製造業去中國化的新興市場，如印度，甚或與經濟景氣沒有直接關係的加密貨幣。問題是，全球經濟景氣轉弱下去，最終難有完卵，資產泡沫終歸要爆破，得提防環球金融市場再次迎來「黑天鵝」到臨！

市場普遍認為，當一個經濟體連續兩個季度國內生產總值（GDP）錄得負增長，就會被認定為出現「技術性衰退」。觀乎近期公布的經濟數據，英國、德國及日本都先後連續兩季GDP錄得負增長，即已陷入所謂的技術性衰退，下一個可能出現類似現象的，相信是歐元區，而美國經濟要維持增長的難度亦會增加，其中一個原因是去年的比較基數高。

如是者，環顧全球，多個主要經濟體今年的GDP增長都難樂觀，經濟衰退意味職位減少、市場需求下降，理論上迫使各大央行啟動減息周期，以緩減經濟下行壓力，惟抗通脹非無後顧之憂，這使得貨幣政策決策者陷入兩難局面。

日本經濟表現遜市場預期，令投資者相信，上半年日本央行維持負利率政策不變的可能性上升。換言之，日圓走貶的趨勢短期內難逆轉。不過，資金仍熱衷於日本股市，部分原因與全球的避險需求趨升有關，畢竟日圓資產被公認為美元以外的全球避險資產之一。更何況日圓大幅貶值，若折合美元計，其實日本股市升幅亦非表面看般強勁。實際上，日本的國際金融中心排名已大不如前，最新更被德國取代全球第三大經濟體的地位。

再看英國及德國，基本上就在反映整個歐洲的經濟景氣又開始轉弱，但歐洲央行一再強調要觀察更多經濟數據才能作出減息決定，皆因俄烏戰爭未完，歐洲央行最擔心的是通脹反彈甚至失控，故對減息的時點謹而慎之，實可理解，但若然時間拿捏不好，未能及時調整貨幣政策提振經濟，則歐洲經濟再陷低潮的風險不容忽視。

如今，美國也傾向維持高息環境，最新公布的通脹數據顯示，3月聯儲局減息機會不大，下半年的減息時點及幅度可能被延遲和收窄。不過，全球經濟景氣愈悲觀，作為頭號避險貨幣的美元資產就愈容易吸金。即使美國企業陸續裁員，但以目前美國經濟數據來看，相信大選前確認衰退到臨的可能性並不大，但美股見頂的機率卻上升。

到底3月初內地兩會如何定調今年的經濟增速，將成為全球經濟盛衰的一個重要指標，畢竟中國是全球最大的消費國及貿易國。若然全球經濟迎來疫後的再一次低潮，則環球金融市場難免會再現大幅動盪，估值處於高低極端的美國和中國兩大資本市場將如何走向，將為全球資金流變化揭開新頁。