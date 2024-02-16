股市估市：中特估引領央國企重塑價值

港股在兔年最後一個交易日只有半日市，恒生指數收報15,746點，跌131點。按整個兔年計，恒指累跌6,298點，這不但是歷來表現最差的兔年，港股更連續4年下跌，屬全球主要股市中表現最差。

展望龍年，對港股不會太過悲觀，鑑於往績顯示龍年「例旺」，港股後續發展值得期待。港股料將呈先低後高走勢，不會跌穿14,000點，高位預計在19,000至21,000點。

內地經濟表現是影響港股的一大因素。內地去年12月8日召開會議，分析研究今年經濟工作。會議定調了今年經濟工作，強調「要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破」，釋放重要信號。今年內地料將全力穩經濟、拚經濟，提出一系列新一輪經濟提振計劃，內地經濟將有不俗的表現，中長期對港股將是利好局面。現時後市已經具備追落後條件，建議投資者特別留意「中特估」概念股。

1月24日國務院新聞辦公室舉行發布會，表示將重點提高上市公司質量，進一步研究將市值管理納入中央企業負責人業績考核，及時通過應用市場化增持、回購等手段傳遞信心，加大現金分紅力度。翌日中國證監會召開今年系統工作會議表示「加速建構中國特色估值體系，支持上市公司透過市場化併購重組等方式做優做強，推動將市值納入央企國企考核評價體系」。

相關板塊具雙重催化劑 中央頻繁發聲央國企「市值管理」，目前已有多家央企表示將進一步加強市值管理，重視股東回報，通過大股東增持、上市公司股份回購，以及提高分紅派息比例等行為加強市值維護，故此，相信央企紅利仍是當下主線之一。隨着國企改革深化、央企業績釋放，疊加主動市值管理，持續穩定分紅、市場化增持和回購，或催生央國企板塊「估值+業績」的雙重催化。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）