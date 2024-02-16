券商點評：沿用「3A」投資策略爭取回報

雖然兔年風險事件不斷，港股表現令人失望，但其實外圍各地股債市場普遍上升，如果有做好環球分散的投資者，相信兔年也可以獲得不錯回報。

去年提過今年的3大環球投資「AAA」策略，分別是：聚焦美國大企（American Large Cap）、分散亞洲各國（Asia including Japan），以及投資級別債券為主（A-Grade bonds）。目前對這3大主題的看法未有大變。

分散配置亞洲 留意印度 今年，標普500指數及道指先後創新高，而納指距離歷史高位亦不遠。美國通脹持續降溫，加上經濟強於預期，不少美國大公司業績優於預期，支持美股升勢。即使經濟放緩，相對於小型企業，美國大企的優勢仍存。

對於希望捕捉增長，發掘「臥龍」的投資者，分散配置亞洲各國仍是重要的，較受市場關注的日本及印度，年初至今，日經平均指數升8%，印度的Nifty 50指數微升1.2%。然而，區內較多新興市場，看好的投資者必須控制注碼及分散投資。

較保守的，也可把握近期美國長債孳息率反彈，考慮增加投資級別債於組合之中。近日美國10年期債息回升至4.2厘水平，而市場早前預期美國聯儲局3月啟動減息，看來已不大可能。然而，今年開始減息仍在計劃之中，減息或將有利債券，仍維持看好投資級別債。

由於股票及債券的分別頗大，股債比例需要優先處理。隨着年齡增長，債券比例應逐漸增加，如早前所指，可參考「100-年齡 = 股票（%）」，進取者可用110或120。較常見的問題，是年輕者持有過多現金、定期及債券，或者接近退休就完全放棄股票。

凱基亞洲投資策略部