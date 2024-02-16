宏觀剖析：幣策轉向增債券吸引力

今年環球金融市場將面臨一系列投資機遇與風險，包括在11月美國將舉行總統大選，相信在選舉結束前，金融市場的波動性很可能持續加劇。另外，環球央行包括美國聯儲局減息的次數和幅度，能否為金融市場帶來更多流動性，以及美國經濟最終能否實現「軟着陸」等因素，或可帶來投資機遇。

聯儲局今年減息的次數和幅度將會是金融市場的關鍵，投資者可因應當局減息的預期，逐步調高債券投資比例。如果通脹見頂，減息很可能會成為趨勢，債券的吸引力將大幅提升，並可能成為投資者穩健的收益來源。因此，美國國債、投資級別企業債券，以及環球可換股債券和證券化信貸等另類資產類別可看高一線。

美元回軟利新興市場債 目前，看好美國和亞洲投資級別債券，由於美國和亞洲的企業盈利及基本面穩健，而且聯儲局的貨幣政策可能轉向，美國和亞洲投資級別債能為投資者提供平均5至6厘的收益率。倘若利率在今年回落，亦會有利債券價格表現。新興市場方面，新興國家通脹一直保持溫和，甚至有減息空間，以及美國利率有見頂回落迹象，美元強勢料逐步減弱，並進一步利好新興市場債券。

11月的美國總統選舉是金融市場的一大焦點，這次選舉很可能由拜登和特朗普再度競選總統寶座，民主黨和共和黨將會爭奪參議院的控制權，眾議院亦會進行改選。倘若美國總統與國會最終呈現一個分裂局面，總統在推出政策時為了獲得國會支持，將促使雙方進行談判。因此，出現極端政策的機率會因而大降，這對金融市場而言是一個利好因素。

運用大宗商品降低風險 除要留意美國大選前金融市場情況，投資者亦要關注地緣政治風險帶來的重大不確定性，並堅守分散投資的準則，在股票及債券外，可考慮靈活運用黃金等大宗商品和另類資產類別來分散風險。

展望未來，預期一些市場趨勢將會成為主要增長動力，包括營業利潤率高、自由現金流充裕的環球高增長企業，可以帶來資本增值機會，業務穩定和估值吸引的優質派息企業，以及受惠通脹回落的板塊亦有望看好。不過，在金融市場充斥不確定性的背景下，投資者應採取多元化配置資產策略，以抵禦市場風險。

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