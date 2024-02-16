元朗地建洋房增兩倍 未遭反對

元朗米埔和生圍一幅地皮早前申請修訂住宅發展方案，由原計劃興建268座洋房，大增近兩倍至789座，並將一座近25萬方呎巨型大屋的設計取消。規劃署不反對，今日交由城市規劃委員會審議。

上述地皮位於加州花園以北，佔地約223.26萬方呎，為其他指定用途註明「綜合發展包括濕地修復區」。申請人要求大幅修改項目設計，洋房數量較2020年獲批方案大增521座，每座平均面積約1,132方呎，較之前大幅縮減約66%，涉及住用樓面約89.01萬方呎。

屯門工廈改建數據中心闖關

此外，今日有工廈活化申請向城規會闖關，位於屯門建泰街3號的精棉工業大廈，業主早前要求重建數據中心，規劃署亦不予反對。該廈佔地約1.49萬方呎，要求將地積比率放寬兩成至11.4倍，以發展一幢樓高20層數據中心，包括兩層地庫，總樓面面積約16.96萬方呎。