太古城雙車位劈60%推 137萬起
經濟前景未許樂觀，踏入龍年，鰂魚涌太古城突劈價推出10組雙私家車套裝車位，連同現金回贈，售價低至約136.5萬元，減幅高達六成。市場消息指，該批車位已近全數獲認購。
太古地產(01972)發言人回應指，10組太古城指定雙私家車位推出限時優惠，售價將調整至每組195萬至215萬元，買家並會獲得6年，每年相等於成交價5%的租賃現金回贈，在繳付餘額時一筆過扣減。計算折扣及租賃現金回贈後，指定雙私家車位價格每組約137萬至約151萬元。
該集團又指，自數年前開始出售太古城車位，期間曾經推出過不同的指定優惠，包括今次的特別優惠。釐定這些優惠時，會審視不同因素，包括車位的具體位置、市況等。而推售太古城車位與公司出售非核心資產的發展策略相符，所得資金將重新投資於核心業務，以推動公司長遠增長。
據了解，該批套裝車位處於第2期、第3期及第4期，當中大部分坐落地下，其他在一樓，原先售價為340萬至360萬元。
逾200萬元車位交投挫13%
事實上，近期本港車位做價下滑。香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料，價值逾200萬元純車位買賣註冊量按月下跌，今年1月該類金額車位錄83宗成交，較去年12月減少約13.5%，已連跌兩個月，並創9個月新低。而價值100萬元以上至200萬元純車位則錄153宗，按月增加約36.6%。
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