太古城雙車位劈60%推 137萬起

該集團又指，自數年前開始出售太古城車位，期間曾經推出過不同的指定優惠，包括今次的特別優惠。釐定這些優惠時，會審視不同因素，包括車位的具體位置、市況等。而推售太古城車位與公司出售非核心資產的發展策略相符，所得資金將重新投資於核心業務，以推動公司長遠增長。