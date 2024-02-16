港樓市值兩年失2.6萬億

2字頭湧現 加多利軒傳賣288萬 香港樓市走勢疲弱，有地產代理報告指出，過去兩年多全港私樓市值已蒸發逾2.66萬億元，平均每名業主損失近210萬元。冧市下樓價「2字頭」成交湧現，何文田半新盤加多利軒開放式單位，市傳成交價跌至約288萬元，料創項目新低價，單位兩年多帳面貶值約36%。

相當於52萬個第一城單位 中原表示，據統計，全港私人住宅單位現時增至近127萬伙，截至上月總市值報約9.48億元，較2021年9月高位約12.14億元大幅回落。當中10大屋苑涉及約9.9萬伙，現市值跌至約7,140億元，其中上車盤沙田第一城佔約538億元，平均每伙約506萬元計，整體樓市蒸發總額已相等該盤約52萬伙。

該行資料顯示，上月私宅平均呎價最新報約12,227元，按月再跌約1.2%，兩年多累跌約24%，期內每伙平均做價由高峰時約983萬元，大跌至約746萬元，跌幅更超過2008年金融海嘯期間累挫約18%。

事實上，近日二手樓價仍持續尋底，上車單位大幅蝕讓個案增加，加多利軒料首錄低於300萬元買賣。市場消息透露，該盤一個中層單位，實用面積約181方呎，曾叫價420萬元，市傳減價約132萬元售出，劈幅約31.4%，呎價約1.6萬元。原業主2021年底二手購入，帳面蝕逾160萬元。

消息指，同項目另一個較高層單位，實用面積約180方呎，市傳本月亦以約310萬元沽出，呎價約17,222元，樓價逾7年帳貶約22%，反映樓價進一步下調。

新界半新盤二百餘萬元都有不少選擇。美聯陳少鴻表示，馬鞍山薈晴1座低層A1室，實用面積約237方呎，同屬開放式設計，開價330萬元，同區上車客以290萬元承接，呎價約12,236元。原業主持貨逾7年帳蝕約44.3萬元。

尚悅呎價8685元創新低 元朗尚悅成交呎價跌穿九千元。中原王勤學稱，該盤10座低層H室三房戶，實用面積約743方呎，以蝕本價680萬元放售，最終以645.3萬元易手，屬同類型單位新低價，呎價約8,685元創屋苑新低，約11年帳面貶值約11%。同座高層D室兩房戶減價至398萬元沽出，創屋苑近7年新低，較2016年10月購入價帳面低約兩萬元。

此外，已補價自由市場居屋連環損手。利嘉閣梁均耀指，青衣青華苑B座中層5室一房戶，議價後以288萬元成交，呎價約8,521元，原業主2017年以385萬元購入，2020年曾作內部轉讓，帳面跌價約25%。

祥益黃慶德表示，屯門龍門居10座中層F室，兩房單位，原業主換樓減價，成交價380萬元，呎價約8,817元，持貨約4年帳面虧損約55萬元。

細價樓尋底蝕賣實錄