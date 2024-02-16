啟德新盤下周上樓書
天璽•海將開放示範戶 8萬呎會所曝光
踏入龍年，發展商旋即展開推盤大計，新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海第1期將於下周上載樓書，項目住客會所Club Harbour亦首度曝光。
新地副董事總經理雷霆表示，樓書上載後，緊接有機會於本月內開放示範單位。他續稱，上半年樓市料由大額豪宅主導，若利率稍為回落，資金將流入樓市，並希望政府順應市場，撤銷樓市辣招，讓市場全面復甦。
新地代理總經理陳漢麟指出，項目戶型多元化，希望給予代理及客人更多時間了解項目優勢，並會視乎參觀反應，待時機成熟就會盡快公布銷售安排。資料顯示，項目分兩期發展，即將推出的第1期提供256伙，第2期則設183伙。
KENNEDY 38成交價888萬
陳又指出，會所總面積接近8萬方呎，當中室外及園林佔近5.4萬方呎，室內面積約2.5萬方呎。會所配備各式各樣設施，特設長約35米的室外泳池，室內恒溫泳池長約20米，同時設有海景宴會廳、酒吧及24小時健身室等。
新盤市場錄零星成交。新地等的堅尼地城KENNEDY 38，昨以888.12萬元沽出22樓M室，單位實用面積292方呎，呎價約30,415元。集團與港鐵公司(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站上蓋第1期，昨亦售出2B座28樓B1室，實用面積596方呎，售價949.03萬元，呎價約15,923元。
一手半月80刁 挫六成
受到節日氣氛影響，加上市場憧憬政府於財政預算案或有撤辣舉動，新盤市場於2月上半月交投淡靜，暫僅錄約80宗一手成交，按月大減逾六成，並為接近兩年同期最少。期間只有一個全新盤推出市場，為樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，惟暫未錄得成交。本月成交最多為早前劈價促銷的碧桂園(02007)馬頭角賈炳達道瓏碧，期內沽10伙，套現5,726.8萬元。
喜‧揚13伙下周一招標
不過，大額豪宅續有承接，2月最大宗成交於新春假期錄得，英皇國際(00163)等發展的壽臣山洋房項目壽臣山15號，以招標沽出5號洋房，售價超過4.98億元，呎價約7.44萬元。
此外，有市區新盤展開新一輪銷售部署，喜雋發展的長沙灣喜‧揚，昨公布最新銷售安排，下周一標售13伙，截標日期為5月30日，項目今日開放現樓示範單位予傳媒參觀。
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