啟德新盤下周上樓書

新地副董事總經理雷霆表示，樓書上載後，緊接有機會於本月內開放示範單位。他續稱，上半年樓市料由大額豪宅主導，若利率稍為回落，資金將流入樓市，並希望政府順應市場，撤銷樓市辣招，讓市場全面復甦。

新地代理總經理陳漢麟指出，項目戶型多元化，希望給予代理及客人更多時間了解項目優勢，並會視乎參觀反應，待時機成熟就會盡快公布銷售安排。資料顯示，項目分兩期發展，即將推出的第1期提供256伙，第2期則設183伙。

KENNEDY 38成交價888萬 陳又指出，會所總面積接近8萬方呎，當中室外及園林佔近5.4萬方呎，室內面積約2.5萬方呎。會所配備各式各樣設施，特設長約35米的室外泳池，室內恒溫泳池長約20米，同時設有海景宴會廳、酒吧及24小時健身室等。

此外，有市區新盤展開新一輪銷售部署，喜雋發展的長沙灣喜‧揚，昨公布最新銷售安排，下周一標售13伙，截標日期為5月30日，項目今日開放現樓示範單位予傳媒參觀。