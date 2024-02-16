●政府統計處公布，去年全年香港的商品整體出口貨量按年下跌11.6%，進口貨量跌9.2%。期內，商品整體出口價格及進口價格按年分別上升4.4%及3.9%。若單計去年12月，香港的商品整體出口貨量按年上升7.4%，進口貨量升6.7%；商品整體出口價格及進口價格分別升3.2%及4.6%。經季節性調整的數字顯示，去年第四季商品整體出口貨量按季升2%，進口貨量升2.2%。