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●政府統計處公布，去年全年香港的商品整體出口貨量按年下跌11.6%，進口貨量跌9.2%。期內，商品整體出口價格及進口價格按年分別上升4.4%及3.9%。若單計去年12月，香港的商品整體出口貨量按年上升7.4%，進口貨量升6.7%；商品整體出口價格及進口價格分別升3.2%及4.6%。經季節性調整的數字顯示，去年第四季商品整體出口貨量按季升2%，進口貨量升2.2%。
●中國國航(00753)於2月7日獲大股東中國航空集團於場外以平均價每股5.09元增持3.92億股，持股量由4.9%增至12.44%。
●國鴻氫能科技(09663)於2月5日獲Silver Lion International按平均價每股19.66元增持330萬股，持股量由3.39%增至7.54%。
●魏橋紡織(02698)獲Prudence Investment Management於2月9日按平均價每股3.44元增持50萬股，持股量由14.96%增至15.08%。
●上實環境控股(00807)宣布，唐從亮於昨起不再擔任公司首席財務官，公司正物色繼任人，此前副首席財務官將暫兼任首席財務官職務。
●吉星新能源(03395)公布，王平在辭任執行董事兼行政總裁，公司正物色繼任人選，此前執行董事兼主席柳永坦獲委任為臨時行政總裁，另代斌友獲委任為執行董事，卡加利時間2月14日起生效。
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