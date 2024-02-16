股壇MasterMind：港股龍年有望一躍而起？

資深股評人沈振盈（沈大師）昨日於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」指，港股目前市底並不疲弱，雖然短期仍有機會下試14,000點，但大方向仍然向上，企穩16,000點並非遙不可及。

至於阿里巴巴等中概股，據報獲加拿大退休金等知名海外資金增持，沈大師表示，去年不時有報道指有全球基金減持港股，但事實證明資金已轉向增持，他形容是「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」，認為現階段可跟隨資金吸納。

聯儲押後減息恐震撼美股 對於美國減息時間表有可能延遲，沈大師指，會對投資環境帶來恐慌，他直言今年3月或5月會否減息仍是未知之數，若聯儲局遲遲不減息，美國經濟將步入難以挽救的衰退，屆時料為美股帶來較大震盪。

另外，美國減息預期降溫同樣拖累本地地產股，大師認為，本地地產股最壞時間仍未過，樓價下跌除了受息口因素影響之外，同時受取消高地價政策、買樓孖展融資過分進取所影響，認為本地地產股目前不宜沾手。

想了解沈大師更詳盡的分析，可以掃描二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。