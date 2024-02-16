中國電動車市場前景審慎

日資券商野村發表報告，指出去年全球汽車交付量按年升約10%至8,616萬輛，並認為今年汽車銷售會「正常化」，全球全年預計會交付8,924萬輛，按年升約4%，相較於疫情前的2019年9,113萬輛僅低約2%。當中美國市場因庫存緊張，令車企之間有較良好的競爭和盈利。相反，內地因供應過剩及爆發減價戰，令車企經營比較艱難。

其中，在美國市場，該行料日本和南韓品牌車企站在更佳位置去增加市場佔有率，原因是這兩地品牌有更多中小型車和多用途運動型車（SUV），更切合低價市場的需求，加上這些品牌的經銷商庫存低於市場平均水平，減低了劈價引致低盈利的風險。

相對地，美國汽車品牌則集中在農夫車和大型SUV產品，需求較低，現有庫存可追溯至疫情前，或會出現價格戰令風險上升。

充電設施不足惹憂 內地市場方面，野村預測今年乘用車銷售按年增加1.9%，較去年的升3.9%放緩。今年內地付運仍然增長，主要是因為內地純電動車（EV）增長趨勢仍然堅實；各車企間的減價競爭，催生了短期的需求上升；購車稅務優惠相信會持續。另方面，該行亦預計，擁有「L2+」程度自動駕駛功能的智能汽車，其銷售和付運會有較快增長。

不過，該行對內地EV市場看法轉趨審慎，原因之一是經過了快速增長期後，內地EV市場需要投入更大的力度去部署EV的基建。根據官方數字，去年上半年每支充電樁要服務2.4輛EV，較2022年底的2.5輛僅稍稍改善。回看去年EV在內地的滲透率已達36%，需要有更多的基建去緩解市場對充電設施不足的憂慮。

庫存指數年升12% 另外，經過去年第三季各車企的激烈推廣，部分需求可能已提前滿足，影響力或達6至12個月。而根據中國汽車流通協會的庫存指數，去年12月為1.2，按年上升12.1%，不排除向1.5的警報門檻進發。

總結下來，該行料內地汽車銷售在今年將達2,591萬輛，2025年達2,644萬輛，即兩年各按年增加2%。當中內地EV乘用車的出口去年按年增加28%至510萬輛。今明兩年EV出口或達14.4%和16.8%增長。