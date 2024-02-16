車用電池原料難漲價

電動車銷售增長放緩 碳酸鋰去年平七成 車用電池3大主要元素鋰、鈷、鎳在2023年俱以跌價收官，其中以碳酸鋰按年跌70%最傷，主要原因是供應持續上升，而下游消費品—電動車（EV）的銷售增長不似預期。同時，今年展望頗淡，不單止供應持續增長，也因為代替品出現，以及中下游產品銷售增長放緩。

不過，由於鋰價跌幅最大，也最有機會否極泰來。Fastmarkets電池物料分析師羅伯茨指出，鋰價現時雖然接近或低於開發成本，而且「礦企會考慮減產以平衡市場和減少虧損」，但仍預測今年鋰供應會上升30%，主因是去年全球新增了20個鋰礦場。

投資銀行Liberum分析師預測，今年電池級碳酸鋰當量合約的平均價格為每公斤34.3美元，預計市場供應過剩達5.5萬噸。內地、日本和南韓等主要地區的基準碳酸鋰價格從2022年11月每公斤81美元的高峰，下跌逾八成至去年每公斤15.25美元收爐。昨日更跌至13.55美元。

電池組料持續跌價 研究機構晨星（Morningstar）則持樂觀態度，預計從2023至2030年，鋰價平均約每公斤30美元。到2030年，由於電動車採用率增加，令鋰需求大幅飆升，並且隨着去庫存結束，預計價格將在今年穩定上升。

另外，根據Benchmark Mineral Intelligence（BMI）數據，鈷價去年跌25%，預計今年鈷會供過於求達兩萬噸。

標準普爾全球指出，電池生產商一直在尋找比鈷更便宜的替代品，導致電池內鈷的使用佔比減少。另方面，剛果民主共和國的鈷礦開採被揭發人權和環境破壞等問題，電池商為撇清關係都盡量少用鈷。該行預計今年鈷價會維持相對低位。

BMI又指，鎳價去年跌45%，該行雖然表示，印尼的鎳生產商會陸續因為價格低殘而停產，但供應過剩仍未解決，預測今年鎳供過於求仍達20萬噸。

至於需求，外媒預測，中游產品電池的需求會由2023年的0.95太瓦（每太瓦相當於一萬億瓦），增至2030年的3.6太瓦。當中碳酸鋰市場規模至2031年預計會超過3,000億美元，即較現時升逾一倍。可是電池組的價格由2022年的每千瓦時161美元，降至去年的139美元，並且預期在今年進一步降至133美元，主因都是上述原料供過於求所致。

車企鬥減價影響大 下游產品電動車方面，日資券商野村預計，今年乘用車製造市場競爭持續激烈，無論是代工生產，抑或是合資品牌都冀穩定甚至擴大市佔率，這以電動車產品尤甚。而為了減少競爭所帶來的毛利率壓縮，該行相信一眾車企都會嘗試將成本壓力推向供應商，令鈷鋰鎳等礦物難以漲價。

市場調查機構Canalys估計，今年全球EV市場銷量將增長27.1%至1,750萬輛，增速料較去年的升29%有所放緩。

全球電動車近年銷量 車用電池原料價格較高位大幅回落。