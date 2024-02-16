宏利去年核心多賺15％

港新業務價值升20%

單計去年第四季度業績，期內股東應佔收入淨額16.59億加元，按年升81.31%；核心盈利17.73億加元，按年增長14.91%；每股核心盈利0.92加元。季內新做業務價值升20.22%至6.3億加元，年度化保費等值（APE）銷售額升20.34%至15.5億加元。按地區劃分，上季亞洲區核心盈利升13.42%至4.14億加元，加拿大盈利升18.91%至3.52億加元，美國盈利升15.94%至3.49億加元，全球財富與資產管理業務盈利升28.83%至3.53億加元。