宏利去年核心多賺15％
宏利金融(00945)公布截至去年底止全年度股東應佔收入淨額51.03億加元，2022年同期虧損19.33億加元；核心盈利66.84億加元，按年增長15.22%；新做業務價值23.24億加元，按年升12.65%；每股核心盈利按年增19.65%至3.47加元。公司宣派季度息每股0.4加元，按年增長9.6%。
港新業務價值升20%
單計去年第四季度業績，期內股東應佔收入淨額16.59億加元，按年升81.31%；核心盈利17.73億加元，按年增長14.91%；每股核心盈利0.92加元。季內新做業務價值升20.22%至6.3億加元，年度化保費等值（APE）銷售額升20.34%至15.5億加元。按地區劃分，上季亞洲區核心盈利升13.42%至4.14億加元，加拿大盈利升18.91%至3.52億加元，美國盈利升15.94%至3.49億加元，全球財富與資產管理業務盈利升28.83%至3.53億加元。
去年，宏利的APE銷售額升逾一成至64.4億加元。單計香港，新做業務價值升20%，APE銷售額升58%，受惠內地訪港旅客業務需求回升。去年公司股東資金回報率為11.9%，股東資金核心回報率按年增長1.9個百分點至15.9%。
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