Bitcoin市值逼8萬億

比特幣ETF受捧 日均50億湧入 加密貨幣去年的反彈浪延續至今，最新「一哥」比特幣（Bitcoin）總市值更重上一萬億美元之上，昨日總市值升至1.018萬億美元（約7.94萬億港元），是逾兩年來首次。隨着今年初美國證交會（SEC）一口氣放行了多隻比特幣現貨交易所買賣基金（ETF），有指相關ETF近4日的資金流入總量，已經超越其4星期前剛發行的水平，日均流入規模約有5億至6.5億美元（約39億至50.7億港元），相當於每日可以買入最多1.3萬枚比特幣。

加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，比特幣昨曾高見52,467美元一枚，以太幣則重上2,800美元，一度見2,826美元。幣價回升，連帶全球一眾與加密貨幣有關的股票及ETF出現井噴式上升。

數據顯示，今年批准在美上市的比特幣現貨ETF，資金流入總額有約100億美元，至於單計本周二，相關產品亦已錄得接近6.3億美元資金淨流入，又以貝萊德發行的佔最大份額，單日增加近5億美元。

FxPro高級市場分析師Alex Kuptsikevich最新預期，比特幣價格短期上望64,000美元，即較現水平高逾20%，貼近早年68,000美元的歷史高位。他又認為，即使價格有機會出現震盪回調，都不太可能屬升勢告終。

Bybit副總裁兼機構業務總監Eugene Cheung則指，該平台錄得的比特幣持倉量創下84億美元的歷史新高，反映投資者對比特幣現時之價格持樂觀態度，且出價進取。他又提及，目前每日有900枚新的比特幣經由區塊鏈發行至市場，當4月出現「比特幣減半」情況時，每日的比特幣發行量將減至450枚，市場即將面臨供不應求乃成不爭的事實。

金價背馳 大選年更波動 不過，宜留意金價及幣價近日走勢背馳。有指今年主要的14隻黃金ETF資金流出高達24億美元。投行瑞銀最新稱，黃金價格走勢取決於美元、利率、多元化收益和季節性因素的影響，考慮到今年為全球大選年，宏觀波動性增加，尤其是11月份的美國大選，可能對美元匯價及利率產生影響，而觀乎過往美國大選前後，無論選舉結果如何，金價都會表現疲弱，間接受拖累。現貨金價昨日先跌後回穩，每安士曾報1,996美元。

比特幣半年表現