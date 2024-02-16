Tesla冀降地緣風險 或邀華商墨國設廠
全球電動車企百家爭鳴，競爭愈來愈激烈，降本增效成為車企谷業績的板斧。特斯拉（Tesla）繼早前傳出擬向內地電池「一哥」寧德時代購買設備生產電池後，最新又傳該企冀邀內地供應商到墨西哥設廠，以此複製上海廠房供應鏈模式，並減低地緣政治風險。
數據則顯示，去年中國在墨西哥製造並出口到美國的汽車零件價值達11億美元，按年增長15%，而去年有33間內地汽車零件製造商在墨西哥註冊，當中18家出口到美國。
福士數千新車被美扣押
不過，有消息指，德國汽車廠商龍頭福士汽車（Volkswagen，內地稱「大眾汽車」）旗下3個豪華車品牌保時捷、賓利和奧迪，最新有共數千輛新車在美國一處港口被海關扣押，原因是上述汽車被發現安裝有來自「中國西部地區」（亦即新疆等地）生產的電子零件，涉違反《防止強迫維吾爾人勞動法案》。據悉，福士已經開始為這批新車更換零件，但至少要到下個月才能清除積壓問題，汽車交付延遲至最晚於今年3月底。
至於內地正值農曆新年假期，小鵬汽車(09868)公布，昨全國單日智駕總里程超過393萬公里，春運智駕總里程達去年同期2.55倍。另昨日單日小鵬汽車智能泊車次數達3.6萬次，為去年同期的2.26倍。
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