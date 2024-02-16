思科調低指引 擬炒四千人

今年以來，美國企業裁員之聲不絕於耳，最新有科企思科（Cisco）及投行摩根士丹利。其中，思科公布截至今年1月底止第二財季業績勝預期，同時宣布全球裁員5%，即約4,250個職位，並向下修訂年度營收目標。

思科季內收入127.9億美元，按年跌6%，較市場預期的127.1億美元略高；經調整每股盈利87美仙，勝預期的84美仙；網絡產品收入70.8億美元，略低於市場預期的71億美元。行政總裁Chuck Robbins料收購Splunk的280億美元交易將於首季尾或次季初完成。

業績指引方面，思科料第三財季收入121億至123億美元，低於市場預期的130.9億美元；預期經調整每股盈利84至86美仙，同樣低於市場預期的92美仙。至於全年，思科預期收入515億至525億美元，低於市場預計的542.6億美元；預期經調整每股盈利3.68至3.74美元，也低於市場預期的3.86美元。

大摩傳削財管業務職位 此外，投行摩根士丹利據報正計劃進一步裁員，為行政總裁Ted Pick上任後首次裁員。消息指大摩財富管理業務將削減數百個工作崗位，涉足財富管理業務的1%，而財富管理業務為大摩最大的部門，總員工人數約4萬人。主要是開支問題再引發關注，加上交易併購業務低迷，導致相關費用收入下跌，大摩去年已裁員逾3,000人。