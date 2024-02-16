空巴去年核心多賺3% 派特別息

美國飛機製造商波音公司近年因為飛機屢出意外，其品質屢受質疑，尤其最近又出現震驚各界的「甩門」事件。相反，其歐洲同業空中巴士（Airbus）則受惠於疫情後全球航空業復甦，不僅去年業績增長強勁，而且因為現金儲備充足，故宣布向股東派發額外的特別股息。

空巴業績公告顯示，去年該公司收入按年升11.37%至654.46億歐元；純利跌10.78%至37.89億歐元，惟反映核心業務能力的經調整息稅前利潤（EBIT）按年增加3.74%至58.38億歐元。該公司維持年度每股派息1.8歐元之餘，額外宣布每股一歐元的特別股息，原因相信是由於其現金儲備已突破100億歐元，因此向股東返還現金。

料年內交付800架商用飛機 展望今年，該公司預期經調整EBIT會進一步增到65億至70億歐元，料年內可以交付800架商用飛機。空巴行政總裁Guillaume Faury表示，去年公司業務訂單增長強勁，而增派股息的建議不僅因為去年的良好表現，也是因為看好今年前景及對公司財務有信心。