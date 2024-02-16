美上月零售跌0.8%遜預期 道指高開192

美國零售市道表現轉弱，1月零售銷售按月下跌0.8%，遜預期；撇除汽車及汽車的核心零售銷售按月下跌0.5%，同樣遜預期。美股3大指數周四早段仍然做好，道指曾升192點，報38,617點；標指升7點，報5,008點；納指升24點，報15,883點。

料下月減息機率僅10% 其他數據方面，美國上周首申領失業救濟人數為21.2萬人，少過預期；截至前周止持續申領人數則為189.5萬人。另外，1月進口價格指數按年跌2.9%，跌幅較前一個月有所收窄。繼日前公布的通脹數據高於預期後，聯儲局副主席巴爾表示，需要更多證據支持通脹正在回落至2%的目標水平，又坦言這一過程並不平坦。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場對於聯儲局減息的時間點預期不斷推遲，估計3月減息的機率只有約10%；多數交易員都認為6月份才真正有較大機會減息，機率達到82.3%。這與今年初市場幾乎認定首季減息的情況大相逕庭，目前聯儲局與市場的觀點開始趨於一致。

西方石油上季純利縮40% 企業消息方面，作為股神巴菲特愛股之一的西方石油公布上季業績，期內收入按年跌9.57%至71.72億美元；純利大減40.46%至10.29億美元，惟該公司經調整後每股盈利仍錄得0.74美元，依然好過市場預期。西方石油上季每日油氣產量為123.4萬桶油當量，按年升幅不足1%，平均每桶油價78.85美元，按年減少約6%。該公司股價早段曾升1.61%。

雖然多數油企上季的產量無甚增長，但從近期數據來看，美國的原油在今年開首有明顯的升幅。根據日前公布的美國能源情報署（EIA）數據，美國本地石油產量於上周達到日均1,331萬桶，創下紀錄新高；原油庫存亦按周大增1,200萬桶。

芝商所日均交易量破頂 受到環球金融市場好轉、商品交易活躍提振，芝商所集團上季收入按年增長19.16%至14.39億美元，純利亦按年增長27.68%至8.04億美元。芝商所董事長兼行政總裁Terry Duffy表示，集團日均合約交易量（ADV）於去年升至創紀錄的2,440萬份。而截至去年第四季度，集團已實現了連續第10個季度的雙位數經調整後盈利增長，主要得益於上季利率相關產品的交易量大增，其中國債ADV增幅達到46%。芝商所股價早段曾升0.24%。