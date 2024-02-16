股神疑秘吸金融股

巴郡上季減持Apple 料套百五億 今年以來，作為美國大型科技股之一的蘋果公司（Apple Inc.）一直跑輸大市，而Apple的最大股東－股神巴菲特的投資旗艦公司巴郡原來早於上季開始減持，沽售逾1,000萬股Apple，料涉及約19.25億美元（約150億港元，以去年底股價推算）。不過，巴郡於最新一份季度13F美股持倉披露文件中，再次申請豁免披露新買入持倉，惹來市場關注。分析指，巴郡偷偷買入的「新寵」，很可能是一家金融機構。

巴郡過往亦曾多次申請披露豁免，對市場保密其新建倉的股票，直到「買夠貨」才會正式公布。此舉是為了避免市場太早跟風買入推升股價，影響巴郡自身的交易計劃。值得留意的是，巴郡今次已是連續第二季申請披露豁免，意味着今次的建倉行動應該是在去年第三季就已經開始，這一點也能從當季的財報中窺得線索。

財報資料顯示，巴郡於去年第三季期間，「銀行、保險及金融」類別股票的投資總成本按季增加12.13億美元，其餘類別的股票投資成本則有所減少。換言之，巴郡應該是在該季度已開始建倉某一家或數家金融機構（同時減持了其他類別的股票），而且掃貨行動迄今還未完結（因此目前仍要保密）。關於這一點，理論上可從本月底巴郡第四季財報中得到更多證據。

減持逾77%惠普 清倉4股 可以肯定的是，獲巴郡買入的機構市值規模不會太大，否則很快就會觸及持股佔比5%的披露門檻。至於減持Apple的舉動，亦很可能是巴郡出於平衡股票倉位的考慮，故而選擇獲利套現。畢竟巴郡所持有的大量「手頭現金」實質上是短期美國國債及高息存款等，考慮到目前利率水平偏高，保留更多收息的倉位也是合理的做法。

其他倉位變化方面，巴郡上季減持了7,966.63萬股惠普（HP），幅度為77.71%，涉及金額23.97億美元；同時清倉金融公司Markel、壽險公司Globe Life等4隻股票。

橋水英偉達倉位飆4.5倍 正當Apple遭巴郡減持之際，全球最大對沖基金橋水則加碼押注英偉達（Nvidia），持倉從去年第三季的4.81萬股，大增4.5倍至26.84萬股；估計增持所用金額約1.12億美元。橋水亦加倉Meta等大型科技股；同時建倉買入極小量的Apple股票，僅有1,109股。

至於金融大鱷索羅斯旗下的家族辦公室－索羅斯基金管理（SFM）選擇押注小市值股，大舉斥2.12億美元加注安碩羅素2000交易所買賣基金（IWM）。也許是為了對沖風險，SFM同時加倉5,000張（對應50萬基金單位）的IWM認沽期權。

另邊廂，英偉達首次披露其13F文件，資料顯示持有196萬股Arm，佔總股本約0.13%。一如去年Arm上市時披露的資料，英偉達、超微半導體（AMD）、三星電子等企業都在上市時認購了小量Arm的股票。

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