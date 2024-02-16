金磚國百萬富翁10年料增85% 勝G7

投資移民顧問Henley & Partners發表的報告指出，代表新興市場的金磚國家，未來10年百萬富翁人口有望大幅上升85%，升幅超越七國集團（G7）的45%。

據該報告，由於金磚國家今年新增了沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗和埃塞俄比亞為成員，所以現時組織有160萬名百萬富翁，可投資資產逾百萬美元，預計未來10年會增加85%，合共擁有45萬億美元的可投資財富。該企又估計，在上述富豪中，有4,716名為億萬富翁（可投資資產逾一億美元），更有549名身家高達10億美元。

中國擁86萬富豪最多 在一眾金磚國家中，中國目前的百萬富翁人數最多，共有862,400名，數量在過去10年中增加了92%，涉及2,352名億萬富翁和305名10億美元富翁。排第二的印度則有326,400名百萬富翁，過去10年財富增長飆升85%。阿聯酋的百萬富翁也增加77%，目前擁有116,500名。惟與此同時，俄羅斯、巴西等金磚國家的百萬富翁數量有所下跌。

至於G7各成員國截至去年底的可投資財富則為110萬億美元，預計未來10年百萬富翁數量會增加45%。Henley & Partners認為，金磚國家正挑戰世界秩序，並將成為G7和其他國際機構的強大競爭對手。