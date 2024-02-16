英經濟3年兩陷衰退 鎊匯軟

持續加息，疊加疫後復甦動力不足，歐洲的主要經濟體英國終於陷入經濟衰退，為近3年以來第二次。英國國家統計局（ONS）公布，去年第四季國內生產總值（GDP）按季跌0.3%，不但遜於市場預期的降0.1%，也是繼去年第三季下降0.1%後再次下跌，連續兩個季度經濟收縮，陷入技術性衰退。消息公布後，英鎊兌美元一度下跌0.1%，報1.2542，兌港元在9.82算。

財相撐正出現轉機 以產出計，3個主要產業均降，其中服務業產出初值按季維持跌0.2%；建築業產出按季轉降1.3%（前值升0.1%）；製造業產出初值按季轉降1%（前值升0.1%）。綜觀去年全年，英國GDP僅按年增0.1%，相較2022年的增長4.3%顯著放緩。

GDP數字與經濟諮商會的英國領先指標同步下調，在去年12月該指標按月續降0.1%（前值降0.3%），顯示英國經濟增長的阻力可能會減弱。可是英國財相侯俊偉指，有迹象顯示英國經濟正「走出困境」，「分析一致認為，未來幾年經濟增長正在提速加強，工資上漲速度快於物價上漲，抵押貸款利率下降，失業率仍然很低。」

日前英國公布的1月份通脹意外地持平於4%高位，令市場擔心英倫銀行或未能提早減息。惟衰退消息公布後，對利率敏感的兩年期英國政府債券孳息率下跌0.06個百分點至4.5厘，藍籌股富時100指數上漲0.2%，加上英鎊小幅下跌，均顯示市場押注英倫銀行或提前在6月減息。

歐貿易順差遜預期 歐元區方面，去年12月錄得貿易順差168億歐元，低於市場預期的215億歐元，但較2022年同期的85億歐元赤字優勝。對於何時減息，歐洲央行副行長金多斯（Luis de Guindos）表示，歐元區通脹率看來正重返央行的2%目標，但該央行需更多數據，才可確認高利率已對通脹發揮作用，故仍需一些時間才會減息。