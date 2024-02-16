台積電飆逾7% 帶挈台股復市創新高

台灣股市新春假後昨日復市，在權重股台積電的帶動下創新高。台灣加權指數收市報18,644點，升548點，升幅3.03%；而台積電亦曾升9.75%，見709元新台幣新高，收市亦升7.89%，報697元新台幣，是不折不扣的台股股王，也帶動人工智能（AI）概念板塊做好。

外媒引述Abrdn亞洲股票投資總監Xin-Yao Ng表示，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳訪問台灣後，由於英偉達一直是市場情緒的催化劑，提振了投資者對AI價值鏈企業和英偉達供應商的興趣。

外資押注資訊科技板塊 事實上，費城半導體指數亦徘徊在歷史新高附近，而英偉達股價繼去年狂飆2.4倍後，今年以來延續升勢，已累升逾五成，市值超越亞馬遜等科技巨擘。

高盛分析師Alvin So則指，自1月中以來，幾乎所有領頭外資機構都買入台灣資訊科技股，而非科技股則出現溫和的資金流出。

目前已公布的企業財報顯示，台灣資訊科技產業的獲利狀況正面，而非科技業公司的獲利較不如預期，預計MSCI台灣個股的獲利在今年可增長逾15%。

星展銀行亦稱，儘管地緣政治惡化、中國進一步取消兩岸經濟協議（ECFA）關稅減免恐為台灣出口帶來風險，但長期仍看好台灣作為全球AI供應鏈重要參與者的地位。市場普遍預期，台灣今年經濟增長將回升至3%以上。