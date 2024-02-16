日晶片廠瑞薩468億購軟件公司

日本晶片大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）宣布，將斥資約91億澳元（約468億港元），收購在澳洲上市、總部位於美國、作為全球第一家印刷電路板（PCB）設計工具供應商的軟件公司Altium，料年內完成交易。以金額計，這是日商收購澳洲上市公司有史以來最大筆的併購交易，亦為瑞薩上月宣布將以3.39億美元收購加州功率半導體公司Transphorm以來，一個月內第二宗收購。

瑞薩的聲明指，將透過銀行貸款和現金，以現金價每股68.5澳元收購Altium股份，較Altium周三收市價51.26澳元溢價33.6%，消息刺激Altium股價昨日急升28.76%，收報66澳元。

公司透過是次收購，可望加快為客戶設計電子產品的流程，而其社長柴田英利則強調，收購意義不僅是高增長率公司，也維持着高利潤率。

韓科企Kakao去年轉虧 此外，南韓科技龍頭Kakao集團公布，受累於非營運成本增加，去年第四季度淨虧損擴大至1.66萬億韓圜，比2022年第四季錄虧損的約4,860億韓圜更差；全年計，集團由盈轉虧，錄淨虧損約1.5萬億韓圜，而2022年錄淨利潤1.07萬億韓圜。