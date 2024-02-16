星製造業縮 去年GDP僅增1.1%

新加坡去年第四季國內生產總值（GDP）按年增長2.2%，低於上月公布的初值2.8%及市場預期之2.5%，原因是製造業活動萎縮，可是增速依然較第三季增長1%加快。經季調後，當地去年第四季經濟按季增長1.2%，同樣差過初值的增長1.7%。

全年計，當地經濟去年按年增1.1%，較2022年的3.8%增長放緩，原因也是受製造業收縮4.3%所致。

新加坡貿易與工業部維持今年GDP增長預測在1至3%，並預計全球電子產品需求好轉，有望帶動新加坡製造業及貿易相關的增長逐步回升。惟當局直言全球經濟逆風猶存，部分是因為加薩地帶及烏克蘭的持續衝突，以及貨幣緊縮的滯後效應。

澳洲失業率4.1% 兩年高 同時，新加坡金融管理局（MAS）首席經濟師Edward Robinson表示，經濟增長和通脹仍然存在不確定性，當局正在密切關注通脹和經濟情況，但相信目前貨幣政策設置仍適當。

另外，澳洲統計局公布，經季節調整後，澳洲今年1月失業率按月升0.2個百分點至4.1%，創兩年高，也高於市場預期4%；按年升0.4個百分點。期內，當地失業人數按月增2.23萬人，至總數60.06萬人，按年增長14.9%。

至於墨爾本研究所調查數據顯示，澳洲2月消費者通脹預期維持4.5%，為連續第3個月維持不變。