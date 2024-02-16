日痛失第三大經濟體地位

GDP連跌兩季 陷技術衰退 遭德國爬頭 日本經濟「爆冷」陷入技術性衰退，更痛失第三大經濟體地位！日本內閣府周四公布，去年第四季經調整後的實質國內生產總值（GDP）按季收縮0.1%，按年跌幅達0.4%，差過預期之餘，是連續兩個季度出現負增長。日本以美元計價的經濟規模去年更下滑至全球第四位，被德國反超前。

分析：恐降國際話語權 官方數據顯示，去年第四季當地民間消費及資本支出分別按季跌0.2%及0.1%，兩者遜預期，並且連續3個季度下跌，反映內部需求疲軟，住戶及企業削減開支應對成本壓力。所幸日圓貶值持續帶動出口及刺激國際旅客消費，出口按季增長2.6%，出口減去進口的外部需求，季內對GDP增長的貢獻達0.2個百分點。

反映國家經濟規模的全年名義GDP為591.482萬億日圓，按去年平均匯率計相當於約4.2萬億美元，慘被德國的4.46萬億美元「爬頭」；榜首依然是美國，其次是中國。日媒警告，如果日本在全球經濟所佔的份額繼續縮小，恐導致在國際間的話語權降低。另外，以年率計日本去年實質GDP增長1.9%，好過2022年的增長1%。

日本經濟技術上已處於衰退之中，須留意的是，這只是初步數據，且跌幅輕微，當地是否真正陷入衰退有待商榷。以去年12月季調後工業生產指數終值為例，昨修訂後按月轉升1.4%，報105.5。

日股照升1.2% 破三萬八 凱投宏觀亞太區主管Marcel Thieliant指出，日本去年12月的失業率降至11個月低位，而且日本央行調查顯示，所有行業及所有規模的企業經營狀況乃2018年以來最勁。

無論如何，日本央行今年退出超寬鬆政策計劃的時機更不確定，股民遂繼續開狂歡派對，加上晶片股追落後，日經指數昨日收報38,157點，升1.21%，再刷34年新高，距離1989年創下的歷史高位38,957點，只低800點或2%。法國巴黎銀行認為，即使日本央行在今年某個時候加息，不一定利淡股市，相信貨幣及財政政策環境仍保持寬鬆。

承接隔晚美國晶片股升勢，晶片製造設備巨擘東京電子股價上漲5%，雷泰光電（Lasertec）升3.05%，電子零件製造商村田製作所升1.99%。至於去年虧損大減的電商樂天集團股價狂飆近16%。不過，下調遊戲部門收入及旗艦遊戲機PlayStation 5全年銷售預測的索尼（Sony）昨收跌6.48%。

荷蘭國際集團（ING）表示，由於出口是經濟增長的主要動力，當局可能不想扭轉日圓弱勢，又謂圓匯兌每美元一旦跌破152的重要阻力位，屆時市場或重新呼籲日圓下探160。圓匯昨日續偏軟，徘徊在150兌每美元水平，日內低見150.6，每百日圓兌港元報5.19。

此外，滙豐及法巴去年在南韓涉嫌一宗非法沽空案，當地媒體引述南韓首爾南部地方檢察官辦公室發言人指，檢察官正於南韓搜查滙豐及法巴有關的3個場所。

日本GDP按年變幅