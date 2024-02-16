產經

6內銀對接房地產融資白名單逾8千項目

6大內銀正陸續安排融資予房企。 6大內銀正陸續安排融資予房企。
6大內銀正陸續安排融資予房企。
新春前夕內地一線城市的樓市減辣賀禮提早放送，加上各地以房企項目為支持主體的「白名單」紛紛湧向內銀，勢為節後內地樓市傳統「小陽春」鋪路。
據內媒報道，6大國有銀行最新披露所對接的房地產融資「白名單」項目已超過8,000個。不過，內銀對貸款投放節奏卻非同步積極。
多位券商表示，住建部監管機構對於新春長假後的樓市抱有較高期待，希望「救市」政策及季節性的「小陽春」成為節後市場的雙重保險，從而穩定市場信心。
隨着地方政府加速落地房地產融資協調機制，內銀積極回應，有效對接項目名單，正陸續安排融資予房企。據建設銀行(00939)披露，已對接超過2,000個項目、審批項目近百個，共審批待投放金額200多億元（人民幣‧下同），近日再實現5個項目的投放，投放金額近30億元。中國銀行(03988)就推進了超過110個項目的審批工作，合計金額約550億元，其中，已審批完成項目共75個，合計金額近400億元。
龍湖在岸債料展期
交通銀行(03328)亦表明對接1,442個白名單項目，並對個別項目實現貸款投放；農業銀行(01288)更累計對接項目2,700餘個，新審批項目超過10個，核准貸款近50億元。
除此之外，郵儲銀行(01658)指出，目前相關項目融資金額57億元，並已經在河南、貴州及大連等省市落地項目。不過，工商銀行(01398)即使已對接超過2,000個項目，卻沒有提及具體貸款投放情況。
房企資金緊張急須緩解，外媒分析指，龍湖集團(00960)今年雖然沒有離岸債務到期，但有240億元的在岸債務到期，估計該企對約120億元的銀行貸款進行展期，並利用商場進行有抵押債務融資，用於償付約120億元的在岸債券。
弘陽傳收清盤呈請
同時，境外債權人入稟香港法院向內房提出清盤的陰霾仍未散。市傳中國開發商弘陽地產(01996)收到清盤呈請，紐約梅隆銀行倫敦分行為申請方，法庭聆訊日期是4月24日。
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