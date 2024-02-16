恒指萬六關得復失 成交縮17％
港股在龍年開局表現連日小幅上升。恒生指數昨日先跌後升，16,000點關得而復失，收升65點，連漲兩日，累計上揚198點或1.25%。不過，在北水缺席下，交投持續淡靜，按日縮減17.6%至470.29億元，不計半日市，是去年10月9日以來最疏落，市況「乾升」，對後市方向未能作準。
恒指昨日低開55點後，跌幅一度擴大至最多128點，其後倒升149點，高見16,029點，收市報15,944點，揚0.41%。國企指數收報5,410點，漲24點或0.46%；科技指數收報3,223點，升25點或0.79%。
券商上調港交所盈測
新經濟股普遍向上，惟騰訊控股(00700)逆市跌1.58%。
雖然龍年開局交投偏弱，但美資券商將香港交易所(00388)去年及今年的每股盈利預測，分別上調0.8%及0.2%，維持對該企目標價334港元不變，相當於2025年預測市盈率36倍，並重申「買入」評級。
快手小鵬等染藍大熱
當中，除了太古地產收跌0.13%及京東物流平收外，其餘均報升；新東方漲3.43%，收報72.25元，為52周新高；百濟神州及信達生物漲超過2%；快手及小鵬汽車升逾1%。
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