恒指萬六關得復失 成交縮17％

港股在龍年開局表現連日小幅上升。恒生指數昨日先跌後升，16,000點關得而復失，收升65點，連漲兩日，累計上揚198點或1.25%。不過，在北水缺席下，交投持續淡靜，按日縮減17.6%至470.29億元，不計半日市，是去年10月9日以來最疏落，市況「乾升」，對後市方向未能作準。