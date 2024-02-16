外資加持中概股

當中，CCPIB上季淨買入360萬股阿里巴巴ADR，相當於市值約2.79億美元（約21.76億港元），為該基金上季第五多增持股份，首3位為微軟、蘋果公司（Apple Inc.）和博通（Broadcom）。

老虎環球唱反調沽阿里 翻查資料，阿里巴巴上季股價累跌約11%，本年至今亦挫5.68%。該基金是加拿大最大的退休基金，目前持有1,085間美國上市公司證券，投資組合規模約792億美元。阿里巴巴持股佔其美股組合約0.35%。

CCPIB上季亦在美股市場淨買入理想汽車170萬股，持倉市值約6,360萬美元；淨買入京東133萬股，持倉市值約3,830萬美元。

此外，電影《沽注一擲》（The Big Short）主角原型、美國對沖基金經理貝瑞（Michael Burry）上季亦增持阿里2.5萬股至總數7.5萬股，市值581萬美元，並成為其旗下對沖基金Scion Asset Management的最大持倉，佔其資產6.15%；又掃入京東7.5萬股至20萬股，市值578萬美元，佔其資產6.11%，為第二大持倉。

不過，國際大鱷索羅斯旗下的老虎環球管理（Tiger Global Management）上季賣出約148萬股阿里股票，價值1.28億美元。

增持有限 勿過度憧憬 阿里港股昨日漲0.7%，京東升2.41%，理想汽車升0.16%。分析員警告，投資者勿對幾隻外資基金增持中概股的做法有太大憧憬，畢竟整體上增持的公司數目和涉及的股數仍相當有限。

另一邊廂，歐盟去年4月率先將對中政策定調為「去風險化」。歐盟最大經濟體德國，亦跟隨歐盟路線，在去年7月公布史上首份「中國戰略」，強調去風險及降低對中國經濟的依賴。

德對華直接投資破頂 不過，智庫組織IW分析德國央行數據顯示，德國去年對華直接投資增長4.3%，達到創紀錄的119億歐元（約998億港元），佔德國對外投資總額的比例增加至10.3%，是2014年以來的最高水平，相對德國在亞洲其他國家的直接投資比例仍停留在8%左右。

經濟上，德國對華可謂又愛又恨，首先中國是德國的最大貿易夥伴，去年對華的進出口總額為2,530億歐元，美國以2,523億歐元緊隨其後。但同時，去年德國對華貿易逆差達580億歐元，是史上次高。且德國作為汽車出口大國，正在受到中國電動車崛起的威脅。然而，瀕臨經濟衰退邊緣的德國亦不能高調與中國脫鈎，其總理紹爾茨正準備在今年4月率領商業代表團訪華，分析料屆時或會在貿易逆差問題上着墨。

外界對中港市場部分悲觀言論