美息高企續搶錢 華謀突圍步難展

美國最新公布的通脹數據，非但打消市場對聯儲局3月減息的預期，更令投資者相信年內減息一厘的機會減少。高息環境持續，為美元匯價帶來支持，而相對地一眾非美貨幣則受壓。可見身處的美國大選年，美元相對強勢格局未變，將繼續留住資金在美元資產。在這個環境下，人民幣資產更難在國際突圍，得盡快設法有力提振內部市場信心，打好「內循環」王牌為經濟補底，抗衡中美脫鈎和美國施展金融霸權所帶來的種種衝擊。

基本上，今年美國大選年，無論是現任總統拜登，抑或另一參選人前總統特朗普，都大打「中國牌」以爭取選票。拜登政府繼發動晶片戰，如今正醞釀制裁中國的重點生化科技企業，並擬針對中港發動金融戰；至於特朗普則揚言若當選會大加中國關稅，反正中國就成為促使美國穩保霸權的假想敵，打壓四面八方而來，無日無之。

地緣政治風險如是，再看貨幣政策，美國最新的通脹數據顯示，物價未似預期般持續回落，意味今年聯儲局減息的時點或會延遲，從而令年內減息的幅度或未如預期。高息環境有望持續，即時為美元匯價給力，美匯指數昨逼近105元邊，而一眾非美貨幣則應聲受壓，日圓兌每美元匯價再次貶破150，而離岸人民幣則低見7.233。

中國資產估值本就處於低谷，加上人民幣承壓，吸引國際資金入市抄底的誘因更低。如是者，中國要吸引外資重來，實在不容易。雖然為穩定股市，新春長假前國家隊入市，在市場流動性上當局亦加大投放力度，惟對A股的刺激短暫，正正就說明信心不足的問題。

如今首要任務，是設法有力提振內部市場信心，皆因外部風險非中國可以控制，得先安內，始有能力攘外。如何讓民眾放心消費、企業放心投資，是止住當前通縮壓力及經濟增長下行壓力的關鍵。放開對民營經濟的各種監管枷鎖，刺激民間投資，淡化內房調整的壓力。居民有錢搵，有工開，才能談得上消費，否則內循環都只能變成口號，難以實現。

再講，企業被指壟斷而遭判罰、新興產業的嚴監管、重點企業高層不是被抓就是換人的消息不絕於耳，讓企業家與投資者終日惶恐不安，這顯然也不利內部經濟釋放活力。再不把握時間正視這些問題，中國經濟在內外交煎下，逆風只怕非但不會減，還會愈來愈大。

14億人口，經濟搞得好，獨有大市場是超級本錢；若然搞不好，則可以是一個好大的負擔，別說還要應付外部衝擊。中國經濟發展至現有的規模，急須要有一個似樣的資本市場來支持可持續發展，但偏偏到了2024年的今日，這目標還沒有實現。正當美國的金融霸權擬劍指中港，高息是保持美元資產繼續「吸金」的關鍵，未來美國將全面切斷入華的技術與資金，加緊圍堵戰略。中國不能繼續安於現狀，得調整步伐，盡快在推動內循環方面幹出成績，確保內部經濟順暢運行，並提速人民幣國際化步伐，嚴陣應戰！