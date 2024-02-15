地產速報一覽

●私宅租金回報持續趨升，美聯冼晉毅稱，西灣河嘉亨灣6座中層A室，實用面積約675方呎，三房連套房間隔，於新春期間以每月租金約3.2萬元租出，呎租約47.4元。原業主於1月才以約1,200萬元購入單位，僅約一個月便獲承租，即享約3.2厘租金回報率。

●消息透露，近期市傳英皇集團放售約13項非核心物業，包括商舖、工廈及寫字樓，料涉及金額逾20億元。據悉，當中包括沙田穗禾商場，總樓面約9.5萬方呎，連逾900多個車位，市值約8.8億元。另外，屯門新安街13至15號兩幢工廈，地盤面積共約兩萬方呎，總樓面逾8.8萬方呎，早前已獲批可重建為數據中心，據了解，現物業市值約5.2億元。

●鄰近屯門紅樓一幅康樂用地，去年提出規劃申請擬發展3幢兩層高洋房，規劃署原則上不反對，本周五交由城市規劃委員會審議。該地盤面積約1.99萬方呎，坐落屯門市地段第550號，計劃改為住宅（丙類）用途，地積比率不多於0.4倍，總樓面約7,958方呎。據悉，申請人為新界鄉議局主席劉業強及有關人士。