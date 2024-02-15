新盤概況：嘉峯匯特色戶售3718萬

上述為第2B座41樓B室三房戶，實用面積1,206方呎，連920方呎天台，成交呎價約30,829元。項目累售1,004伙，連車位合共套現逾126億元，僅餘最後兩個頂層特色戶待售。

個別特色戶做價逾半億元。何文田一手樓盤傲玟最新招標售出第3座26樓A室四房連平台單位，成交價6,254萬元，以實用面積2,120方呎計，呎價29,500元。撇除已終止交易單位後，上述單位成交價暫屬項目最高。