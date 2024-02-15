新盤概況：嘉峯匯特色戶售3718萬
節日氣氛濃厚，加上市場觀望月底公布的財政預算案，新盤市場交投量於低位徘徊。據統計，昨日陸續啟市後亦僅錄約4宗一手成交，全屬現樓貨尾。其中，嘉華國際(00173)的啟德嘉峯匯一個頂層連天台特色，以3,718萬元連車位招標售出。
上述為第2B座41樓B室三房戶，實用面積1,206方呎，連920方呎天台，成交呎價約30,829元。項目累售1,004伙，連車位合共套現逾126億元，僅餘最後兩個頂層特色戶待售。
個別特色戶做價逾半億元。何文田一手樓盤傲玟最新招標售出第3座26樓A室四房連平台單位，成交價6,254萬元，以實用面積2,120方呎計，呎價29,500元。撇除已終止交易單位後，上述單位成交價暫屬項目最高。
Napoli兩房賣667萬
此外，新鴻基地產(00016)的元朗錦田北PARK YOHO Napoli，早前推出部分單位轉租為售後續錄承接，昨以667.29萬元售出第21B座12樓C室兩房戶，實用面積487方呎，呎價約13,702元，買家另外可享多項回贈。
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