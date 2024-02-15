蔚然銀主盤劈價沽 貶400萬

樓價不斷倒退，傳統豪宅區連錄帳面貶值個案，西半山蔚然銀主盤劈價100萬元易手，相比逾12年前的購入價，仍要大幅低約400萬元。

中原簡英譓稱，上述單位為高層C室成交，實用面積約1,301方呎，三房連套房間隔，銀主開價約3,800萬元，放盤約兩周即減至約3,700萬元成交，呎價約28,440元。單位2011年購入價約4,100萬元，至今貶近一成。

摩星嶺洋房蝕1795萬 有消息指出，薄扶林摩星嶺道6號一座單號洋房，實用面積約1,899方呎，本月初以4,455萬元轉售，呎價約23,460元。原業主於2021年以6,250萬元入市，不足3年帳蝕1,795萬元或約28.7%。

新界洋房亦錄低價個案，市場消息稱，西貢匡湖居4期一座洋房，實用面積約1,355方呎，套三房間隔享湖景，附有約447方呎花園，勁減約800萬元，僅以約2,000萬元連船位售出，呎價約14,760元，低市價約三成。據悉，物業低價售出，與毗鄰洋房曾發生事故有關。

市區分層豪宅做價吸引，美聯彭文浩指出，尖沙咀港景峯2座中層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，獲買家於新春假期以約980萬元承接，呎價約19,253元，較市價低約5%。

此外，樓市減辣為專才客帶來入市誘因，中原張志波稱，灣仔會景閣高層18室海景戶，減價約200萬元，獲該類買家以1,500萬元承接，呎價約24,077元。