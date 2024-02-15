大屋苑半月31刁

史上最靜 新都城麗港城捧蛋 受農曆新年節日氣氛影響，二手市場交投雪上加霜。綜合市場資料，2月上半月10大屋苑只錄約31宗買賣，屬2019年12月後同期有紀錄以來最靜，按月減少近57%，按年計，跌幅更近80%。本月有約八成項目交投減少，期內將軍澳新都城及茶果嶺麗港城仍未發市。

新都城1月上半月錄約4宗買賣，2月至今交投仍然捧蛋。香港置業劉浩勤表示，新春期間業主及準買家紛紛外遊，睇樓量明顯減少，加上屋苑平盤已被消化，近期買家出價並不積極，都令成交步伐放緩，即使整個將軍澳區二手市場，本月僅錄逾30宗二手買賣，成交量也回落。

麗港城本月暫仍是零成交。中原洪金興指，缺乏利好消息推動下，該屋苑買賣市場並不活躍，加上2月初已臨近歲晚，節日氣氛影響入市意欲。該項目1月上半月錄約4宗買賣。

第一城映灣園僅一宗買賣 過往最受追捧的新界上車盤，市況十分淡靜。沙田第一城2月僅錄約一宗大單位成交，兩房細單位期內則未聞買賣，成交宗數按月大跌約87.5%。東涌映灣園都僅錄約一宗買賣，較上月同期約6宗，下跌約83.3%。

市區藍籌屋苑交投仍維持低水平，鰂魚涌太古城2月交投量，由上月同期錄約12宗，按月減少約66.7%至約4宗。同區康怡花園則屬本月唯一交投上升的屋苑，按月亦只多一宗，暫錄約兩宗，而鴨脷洲海怡半島連續兩個月上半月都錄約4宗買賣，惟平均實用呎價按月漲約19%至約15,593元。

荔枝角美孚新邨同期錄約8宗買賣，已屬同批項目中最多，惟按月仍減少約33.3%，平均實用呎價約9,399元，按月下挫約0.4%。

樓價方面，10個屋苑中有5個平均實用呎價按月回落，跌幅介乎約0.4至4.8%。雖然紅磡黃埔花園本月錄約5宗買賣，按月仍少約50%，但平均實用呎價約13,478元，按月則升約6.1%，成交單位包括3宗樓價千萬元或以上，而項目一個兩房單位成交價約560萬元，屬屋苑近年低位。

天鑽三房賣874萬 輸194萬 踏入龍年，二手市場已錄蝕讓個案。美聯林奕俊表示，大埔半新盤天鑽6座高層B室，實用面積約735方呎，三房連工人房間隔，最初以980萬元放售。區內首置家庭客本周二（年初四）再次睇樓後，決定以874.8萬元承接，呎價約11,902元，原業主於2020年以1,069萬元購入，持貨約4年帳蝕194.2萬元。

2月上半月10大屋苑交投表現