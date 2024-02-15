簡訊一覽
●中銀航空租賃(02588)公布，獲捷藍航空同意轉讓3架空客A321NEO飛機及3架空客A220-300飛機，並以融資租賃方式將飛機回租予捷藍航空；另公司獲InterGlobe Aviation Limited轉讓4架空客A320NEO飛機，並以融資租賃方式回租予該航空公司。
●旭輝控股集團(00884)向日本住宅建築商積水房屋株式會社（Sekisui House），出售澳洲悉尼物業共涉16幅相連地塊的60%權益，代價6,630萬澳元（相當於約3.38億港元），料自出售事項錄得除稅及附加稅前虧損約1,112.85萬澳元（相當於約5,686.7萬港元）。
●外媒報道，阿里巴巴(09988)總裁Michael Evans表示，隨着中國加強與海灣地區的關係，集團擬尋求與沙特阿拉伯及阿聯酋的公司進行合作。
●中國中信股份(00267)披露，有關中信澳礦的持續運營需要在現已獲批的土地範圍之外擴建其礦坑和廢石堆/尾礦壩一事，由於礦主Mineralogy拒絕向州政府遞交開發建議書，故中信澳礦現被迫將今年鐵精粉產量預測下調至約1,400萬濕噸（去年產量約2,100萬濕噸）。中信將持續尋求各種途徑，以壓縮減產時限、緩解減產幅度，並盡可能避免中信澳礦陷入被迫停產的情況，冀盡快解決受上述審批制約的問題，盡早恢復正常生產水平。
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