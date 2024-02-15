絲絲講場：可可價飆 恐捱貴朱古力

情人節送朱古力畀意中人雖然係商人營銷嘅技巧，但時至今日全世界好多人都受呢一套，不過食埋今水，下一水啲朱古力可能要漲價喇。其實我哋近日都有報道過，朱古力嘅主要原材料──可可嘅價格上周飆升至歷史新高，原因包括氣候惡化，影響生產國加納及科特迪瓦雨水過多，打擊作物產量，兩國產量佔全球60%可可供應咁多㗎。

自年初以來，可可期貨已飆升近40%，曾創下每噸6,030美元的盤中歷史新高。絲絲都撳過吓機睇，尋日可可期貨每噸都成5,652美元。

日本今年加價達10% 其實，可可加價喺唔同地方有唔同反應。日本今年唔知係咪經濟好，據當地百貨公司銷售員反映，今年朱古力雖然加價5至10%，但人流同銷售比去年都有上升。

香港就好似唔覺有加價，可能大家都北上消費，喺內地入貨，令本地零售商唔敢有大動作。內地呢？睇番內媒講，今年年貨糖果類銷售麻麻哋，有啲仲要減價求售，可能同國民飲食健康咗有關喎。

美國方面，去年朱古力價格漲11%，但美國糖果商協會表示，有92%受訪美國人計劃喺今年情人節分享朱古力及糖果。有需求係好事，推動經濟嘛，但朱古力始終係高糖食物，大家食用最好有節制啦！

余絲韻