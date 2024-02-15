Sony季度收益創新高 下調PS5全年銷量16%

受惠於遊戲主機PS5銷售帶動，遊戲及娛樂業務公司索尼（Sony）新一季收益創季度新高。截至去年底止的第三財季，收益按年漲21.73%至3.74萬億日圓（約1,945.84億港元），勝市場預期的3.58萬億日圓；營業利潤按年升9.9%至4,633.38億日圓（約240.58億港元），也勝市場預期的4,284億日圓。不過，該企向下修訂PS5全年銷售量16%至2,100萬部。

期內，該企股東應佔純利為3,639.18億日圓（約188.96億港元），按年升13.18%；攤薄後每股盈利294.82日圓，未有派季度股息。

按業務分部計，索尼的遊戲及網絡服務分部（G&NS）於第三財季收益按年大增15.87%至1.44萬億日圓，惟該部門營業盈利倒退約25.9%至861億日圓，主要因為推廣費用上升，以及多隻第一身遊戲銷售下跌所致。

該企在前3個財季累計銷售約1,640萬部PS5，惟當中一半，即820萬部在上一季售出，或因為聖誕季度以外銷售不理想，該企才下調全年PS5銷售目標。

金融服務出色 部署分拆 此外，索尼的金融服務部門表現非常亮麗，期內收益和營業利潤按年分別大升約11.7倍和64%，分別至3,117億日圓和773億日圓。該企表示，目標在明年10月份將部分金融服務業務分拆上市，新上市公司股票的80%會以實物分派給索尼股東。