Airbnb年賺373億翻倍 料今季收入增長放緩

跨國旅客短租服務網站Airbnb去年盈利「翻倍」，截至去年12月底止年度狂賺47.92億美元（約373.77億港元），但單計第四財季，實際錄得淨虧損3.49億美元，結束連續6季以來有賺無蝕的升浪，損手主因受到價值10億美元的一次性稅收成本影響，涉及非經常性的預扣稅費用及住宿稅儲備。

宣布回購 股價仍軟 該企指，剔除上述稅項因素，調整後上季賺4.89億美元，高於2022年第四季淨利潤的3.19億美元，且2024年開局強勁，超過600萬客戶預訂Airbnb慶祝新年。話雖如此，今年首季該企收入指引卻只定在20.3億至20.7億美元之間，相當於按年增12至14%，比起第四財季的16.61%增幅、22.18億美元規模均見放緩，令市場欠缺太大驚喜。

因此，即使公司宣布將啟動最多60億美元的回購A類普通股計劃，績後股價明顯降溫，尤其是周一公司股價曾觸及157.35美元的逾一年半高位，周三早段曾挫5.33%，低見142.78美元。

財務總監斯蒂芬森坦言，疫情後旅遊業務尤其強勁，但亦開始看到疫情過後的整體需求正在恢復正常。Airbnb上季「夜晚留宿和體驗預訂量」（Nights and Experiences Booked）按年增約12%至9,880萬人次的同期紀錄新高，並帶動同期總預訂價值（GBV）達155億美元，按年增近15%。惟按季而言，收入降34.7%，「夜晚留宿和體驗預訂量」再回落逾一成，GBV亦續挫15.3%。

擬擴瑞士等國業務 由於去年同期的增長特別強勁，該企展望今年首季「夜晚留宿和體驗預訂量」將放緩；本季平均每日房價（ADR）則可能按年持平至略有上升，上季其ADR已連跌3季至156.73美元。另外，截至2023年底，整體活躍房源超過770萬，較去年同期上升18%，該公司計劃擴大在瑞士、比利時和荷蘭等國家的業務。