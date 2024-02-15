譚仔9個月少賺2.7%
受累北上消費 上季港業務疲軟
譚仔國際(02217)公布截至去年底止9個月收入約20.79億元，按年增長7.25%；除稅後溢利按年下跌2.7%。然而，譚仔早已公布去年9月底止6個月的中期業績，真正要着眼的是其截至去年底止的第三財季，單計去年第四季的表現，收入約6.84億元，按年增長2.24%；除稅後溢利約2,600萬元，按年下跌7.14%，跌幅大過之前半年。該股昨日曾跌5.35%，收報1.11元，跌0.89%。
譚仔表示，扣除2022年同期約5,000萬元的一次性政府補貼後，去年底止9個月的除稅後溢利按年增加約4,700萬元或77%，而且期內「香港的業務表現有改善」，其他地區的營運虧損減少，息口上升又帶動銀行存款利息收入增長。
然而，該企直認，由於愈來愈多香港市民選擇到內地消費，收入佔比逾九成的香港業務上季表現疲軟。
不過，政府統計處上周卻指，本港上季食肆收益按年增長13.92%至274.37億元，價值及數量指數分別按年升7.5%及3.9%，其中快餐店的收益為58.01億元，按年增長7.58%，價值及數量指數分別按年升7.6%及3.6%。
此外，如果4,700萬元是基數的77%，即譚仔於2022年第二至第四季錄得不計政府補貼的除稅後溢利約6,100萬元，扣除中期，即2022年末季約2,885萬元，代表去年末季也按年倒退逾7%。
母企去季港收入增4.8%
譚仔母公司Toridoll上季香港收入124.07億日圓，按年增長4.81%。參考Wind數據，港元兌日圓去年末季平均收報約18.9，前年末季約18.02。以此推算，其包括譚仔在內的香港收入上季約6.56億元，按年持平；以同一準則再測算，不排除按季倒退約8%。該企亦表示，就去年第二至第四季而言，日圓貶值令其海外業務之銷售額和經營溢利各有5%的正面影響。
譚仔強調，本港業務去年第二至第四季收入優於2022年同期，可歸功於有效的新產品推廣、創新的營銷策略及具吸引力的優惠推廣，亦擴闊了供應商基礎、適時進行產品替代、以積極的供應鏈管理維持盈利能力，使集團在經濟低迷期間有餘地推出優惠推廣來刺激銷售。
另外，Toridoll昨日披露，譚仔去年底門店228間，又參考之前的公告，可知上季淨增6家，3家在內地，3家在香港，另外就是本港的「譚仔」及「譚仔三哥」門店已達到187間。
星銷售不濟 僱員流失高
譚仔表示，本港以外的市場大致上漸見起色，日本業務收入增長及經營效率俱見顯著進展，內地業務在競爭激烈的同時仍有所改善，但新加坡業務的銷售表現繼續停滯不前，當地僱員流失率高企影響提升盈利能力的工作。
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