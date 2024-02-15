譚仔9個月少賺2.7%

譚仔表示，扣除2022年同期約5,000萬元的一次性政府補貼後，去年底止9個月的除稅後溢利按年增加約4,700萬元或77%，而且期內「香港的業務表現有改善」，其他地區的營運虧損減少，息口上升又帶動銀行存款利息收入增長。

然而，該企直認，由於愈來愈多香港市民選擇到內地消費，收入佔比逾九成的香港業務上季表現疲軟。

不過，政府統計處上周卻指，本港上季食肆收益按年增長13.92%至274.37億元，價值及數量指數分別按年升7.5%及3.9%，其中快餐店的收益為58.01億元，按年增長7.58%，價值及數量指數分別按年升7.6%及3.6%。

此外，如果4,700萬元是基數的77%，即譚仔於2022年第二至第四季錄得不計政府補貼的除稅後溢利約6,100萬元，扣除中期，即2022年末季約2,885萬元，代表去年末季也按年倒退逾7%。

母企去季港收入增4.8% 譚仔母公司Toridoll上季香港收入124.07億日圓，按年增長4.81%。參考Wind數據，港元兌日圓去年末季平均收報約18.9，前年末季約18.02。以此推算，其包括譚仔在內的香港收入上季約6.56億元，按年持平；以同一準則再測算，不排除按季倒退約8%。該企亦表示，就去年第二至第四季而言，日圓貶值令其海外業務之銷售額和經營溢利各有5%的正面影響。

譚仔強調，本港業務去年第二至第四季收入優於2022年同期，可歸功於有效的新產品推廣、創新的營銷策略及具吸引力的優惠推廣，亦擴闊了供應商基礎、適時進行產品替代、以積極的供應鏈管理維持盈利能力，使集團在經濟低迷期間有餘地推出優惠推廣來刺激銷售。

另外，Toridoll昨日披露，譚仔去年底門店228間，又參考之前的公告，可知上季淨增6家，3家在內地，3家在香港，另外就是本港的「譚仔」及「譚仔三哥」門店已達到187間。

星銷售不濟 僱員流失高 譚仔表示，本港以外的市場大致上漸見起色，日本業務收入增長及經營效率俱見顯著進展，內地業務在競爭激烈的同時仍有所改善，但新加坡業務的銷售表現繼續停滯不前，當地僱員流失率高企影響提升盈利能力的工作。

譚仔國際股價走勢