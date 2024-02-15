德法削補貼 全球電動車銷量月跌26%

電動車市場於全球遍地開花，市場研究機構Rho Motion最新表示，全球電動車1月銷量按年上升69%，按月則下跌26%。

以地區劃分，美國、加拿大市場期內銷量按年增長41%，內地更增加近一倍；而包括挪威、冰島等的歐洲自由貿易聯盟（EFTA）和英國的銷量則增長29%。另數據提及，與去年12月相比，內地電動車銷量在春節前下降26%，歐洲跌32%，美國和加拿大下滑14%，反映內地因季節性因素導致銷售疲弱，以及德、法兩國調整補貼政策所帶來的影響。

消息指，比亞迪墨西哥負責人鄒舟表示，正針對上述有關計劃進行研究，與墨西哥官員洽談包括工廠選址在內等條款。鄒舟又稱，對比亞迪而言，在當地建廠的吸引力之一是降低對出口美國成本，皆因近年不少汽車製造公司，包括特斯拉（Tesla）、德國寶馬、南韓起亞（Kia），均進駐墨西哥，與美國工業結合，所以墨西哥是一個具有巨大潛力的重要市場。

他又指，比亞迪也在尋求建立美國和海外其他市場的出口中心；該企亦已在巴西設廠，投資額為30億雷亞爾（約48.5億港元）。

Lyft業績展望擺烏龍 美國第二大召車應用程式（App）公司Lyft公布的業績展望則「擺烏龍」，將今年利潤指標寫成提高「500點子」，但實情只是「50點子」，令其股價周二盤後一度飆逾60%。不過，整體而言，該企去年業績仍勝預期，截至去年底止第四季淨虧損為2,630萬美元，較前年同期蝕5.88億美元大幅收窄；收入按年升4.22%至12.24億美元。