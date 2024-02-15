The Body Shop在英瀕破產

英國連鎖護膚品牌The Body Shop易手不足3個月，周二宣布在英國進入破產接管程序。一旦確認破產，當地逾百家分店恐面臨倒閉風險，更意味超過2,000名員工或加入失業大軍。

去年11月下旬，總部位於德國的私募股權公司Aurelius還在慶祝以2.07億英鎊收購The Body Shop，目標趕於聖誕前由巴西化妝品集團Natura正式接手。可惜事與願違，Aurelius在最新聲明指，The Body Shop在去年底聖誕節及新年期間銷量慘淡，公司無法重振業務，遂啟動接管程序。

據報Aurelius進駐The Body Shop後，已關閉旗下直接銷售業務The Body Shop at Home，並出售虧損的歐洲及部分亞洲分店，卻始終受困於長期的財政挑戰，以及整體零售行業面臨艱難的經營環境。現時Aurelius已委託會計企業FRP諮詢公司為接管人，處理The Body Shop在英國的破產程序，接管人表示將為The Body Shop考慮所有方案，為該企尋求出路，甚至有傳接管人已與其他潛在感興趣接手的企業接觸，包括英國連鎖服裝品牌Next。

逾百分店恐結業 在接管期間，公司仍會維持業務，以確保顧客可繼續到商店及網上選購產品。消息指The Body Shop雖將持續營運，但分店數量或會驟減。

據悉The Body Shop在英國擁有約200家分店，為了讓分店數量與競爭對手Lush拉近，Aurelius收購時曾預計The Body Shop的規模或降至約100間分店。