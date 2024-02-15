英上月通脹低過預期

英國國家統計局（ONS）公布，1月消費物價指數（CPI）升4%，與去年12月持平，低於市場原預測為升4.2%。ONS表示，上月通脹主要由住屋成本，以及能源價格等家庭服務上升所推動。英鎊匯價挫約0.35%，至1.2546美元；兌港元在9.81算。

按月計，通脹率由去年12月的升0.4%，縮至上月的挫0.6%。上月扣除食品、能源、酒精及煙草價格的核心CPI也與去年12月持平，報5.1%，稍低於市場預期的5.2%。

夏季前難減息 可是服務業價格壓力仍較大，同期從6.4%上升至6.5%，也顯著高於貨品通脹的1.8%。標準普爾全球歐洲高級經濟師阿米奧特（Marion Amiot）表示，勞動力供應緊張促使薪資維持高增長，從而帶來潛在的通脹壓力，特別是在服務業。有分析員謂，通脹仍顯著高於央行目標的2%，尤其服務業通脹問題短期內難解決，相信英倫銀行暫時難如市場所願在今年夏季前減息。

此外，ONS公布，英國去年12月份樓價按年下跌1.4%，為連續6個月下挫。其中倫敦去年12月價格跌幅明顯，達4.8%。分析員指，官方樓價數字有滯後問題，或未能反映近月多間按揭公司減按揭利率搶客帶來的好處。

歐元區方面，去年第四季國內生產總值（GDP）按年和按季分別微升0.1%及持平不變，符合市場預期。歐元區就業人口去年第四季按季升0.3%，符預期；工業生產指數在去年12月按月升2.6%，顯著優於市場預測的降0.2%。歐元匯價昨日在1.07美元爭持，兌港元約在8.37算。